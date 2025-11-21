Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Una tienda de Zara en Madrid. EP

Trabajadores de Inditex reclamarán en el 'Black Friday' parte de los beneficios

Los sindicatos convocan movilizaciones en varios países europeos, entre ellos España

C. P. S.

Madrid

Viernes, 21 de noviembre 2025, 16:49

Los trabajadores de Inditex quieren participar de los elevados beneficios económicos que acumula el grupo textil y se movilizarán para exigirlo. Las organizaciones sindicales que ... integran el Comité de Empresa Europeo (CEE) del Grupo Inditex han convocado movilizaciones simultáneas en varios países europeos, entre ellos España, el próximo viernes, coincidiendo con la campaña del 'Black Friday', para ello.

