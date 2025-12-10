Telefónica ficha a Andoni Ortuzar y Marcos Contreras para el consejo de administración de Movistar+

Nuevos cambios en el consejo de administración de Movistar Plus+. Telefónica ha incorporado a dos nuevos miembros al consejo de su filial Telefónica Audiovisual Digital ( ... TAD) -responsable de los negocios de producción y gestión audiovisual bajo la marca Movistar Plus+. La compañía, como adelanta este miércoles El Correo, incorpora a Andoni Ortuzar, expresidente del PNV; y Marcos Contreras, que desde hace 15 años forma parte del consejo de administración de CriteriaCaixa.

La compañía asegura quecon estos cambios se refuerza la gobernanza de la plataforma con «perfiles de alta especialización y visión estratégica». Ambos perfiles «se suman para enriquecer el consejo con perspectivas complementarias -financiera e institucional- y ampliar su capacidad de análisis, anticipación y toma de decisiones», indican estas fuentes.

Andoni Ortuzar, conocido porsu faceta política, es licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad del País Vasco, ha desarrollado una trayectoria vinculada al periodismo, la comunicación pública y la gestión institucional. Tras su etapa en medios, asumió responsabilidades en el Gobierno Vasco en ámbitos de comunicación y acción exterior. Posteriormente dirigió EiTB y ocupó cargos ejecutivos dentro de la dirección de EAJ-PNV. «Su incorporación permitirá reforzar la interlocución pública, la capacidad de relacionamiento institucional y la lectura estratégica del entorno regulatorio audiovisual», explica la compañía.

La carrera de Contretas comenzó en el grupo Vimac. Posteriormente fue vicepresidente ejecutivo de la Corporación Empresarial Cajasol. Entró en el Consejo de Administración de Banca Cívica en 2011. Ha formado parte de los consejos de Caser Seguros, Deóleo y del Banco Europeo de Finanzas. Actualmente es consejero en Hidralia y Cetursa Sierra Nevada y presidente del Consejo de la asociación en Andalucía. Es también miembro del Ilustre Colegio de Abogados de Sevilla.

Desde la empresa aseguran que Contreras aportará una visión financiera y de gobierno corporativo, «fruto de una trayectoria profesional ligada a la inversión, la gestión empresarial y la toma de decisiones estratégicas en sectores regulados».