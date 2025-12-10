Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Andoni Ortuzar en una foto de archivo. EP

Telefónica ficha a Andoni Ortuzar y Marcos Contreras para el consejo de administración de Movistar+

La operadora valora que el expresidente del PNV y el consejero de CriteriaCaixa son perfiles «de alta especialización y visión estratégica»

E. M.

Madrid

Miércoles, 10 de diciembre 2025, 09:29

Comenta

Nuevos cambios en el consejo de administración de Movistar Plus+. Telefónica ha incorporado a dos nuevos miembros al consejo de su filial Telefónica Audiovisual Digital ( ... TAD) -responsable de los negocios de producción y gestión audiovisual bajo la marca Movistar Plus+. La compañía, como adelanta este miércoles El Correo, incorpora a Andoni Ortuzar, expresidente del PNV; y Marcos Contreras, que desde hace 15 años forma parte del consejo de administración de CriteriaCaixa.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La lluvia regresa a Granada a partir de este día: cuánto durará y zonas más afectadas
  2. 2

    Los médicos granadinos se suman a la huelga nacional y reclaman una regulación propia
  3. 3 Carrefour vuelve a bajar el aceite de oliva de Carbonell para las fiestas navideñas
  4. 4 Las obras de una planta solar en Chimeneas descubren una necrópolis ibérica: «Es único en España»
  5. 5

    De las pedaladas a los puñetazos en la Carretera de la Sierra
  6. 6

    Mañana abre el plazo para solicitar uno de los 5.000 forfaits al 50% para granadinos
  7. 7 Dos trifulcas en 24 horas en la calle Varela exasperan de nuevo a los vecinos del Realejo
  8. 8 El Granada CF recibirá el Día de Reyes al Rayo Vallecano en Copa del Rey
  9. 9

    Visto bueno del Ayuntamiento para el proyecto comercial en la antigua piscina Miami
  10. 10 La noche de leyenda de Jorge Martínez de Los Ilegales en el Zaidín Rock de 2004

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Telefónica ficha a Andoni Ortuzar y Marcos Contreras para el consejo de administración de Movistar+

Telefónica ficha a Andoni Ortuzar y Marcos Contreras para el consejo de administración de Movistar+