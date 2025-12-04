Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Fachada del edificio de Telefónica en la Gran Vía de Madrid. EP

Telefónica se abre a reducir el número de despidos, pero los sindicatos ven «imposible» el acuerdo

La propuesta de la operadora supone reducir un 5% la afectación del ERE en tres de las filiales y UGT reclama que se supriman los 15 años de antigüedad para adherirse

Edurne Martínez

Edurne Martínez

Madrid

Jueves, 4 de diciembre 2025, 16:12

Comenta

Telefónica abre la puerta por primera vez a reducir el número de despidos en su ERE para más de 6.000 trabajadores, pero las negociaciones ... siguen tensas en el edificio central de Las Tablas en Madrid entre la empresa y los sindicatos. El acuerdo se quiere firmar antes de que termine el año -para que el coste compute en las cuentas de 2025-, por lo que las reuniones se están produciendo contrarreloj a razón de al menos una al día. La operadora lanzó hace solo dos semanas un ERE de 6.080 personas en siete de sus filiales y esta misma semana se daban a conocer las primeras propuestas salariales y sociales de la oferta, pero hasta ahora no había estado encima de la mesa reducir el número de afectados.

