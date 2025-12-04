Telefónica se abre a reducir el número de despidos, pero los sindicatos ven «imposible» el acuerdo La propuesta de la operadora supone reducir un 5% la afectación del ERE en tres de las filiales y UGT reclama que se supriman los 15 años de antigüedad para adherirse

Edurne Martínez Madrid Jueves, 4 de diciembre 2025

Telefónica abre la puerta por primera vez a reducir el número de despidos en su ERE para más de 6.000 trabajadores, pero las negociaciones ... siguen tensas en el edificio central de Las Tablas en Madrid entre la empresa y los sindicatos. El acuerdo se quiere firmar antes de que termine el año -para que el coste compute en las cuentas de 2025-, por lo que las reuniones se están produciendo contrarreloj a razón de al menos una al día. La operadora lanzó hace solo dos semanas un ERE de 6.080 personas en siete de sus filiales y esta misma semana se daban a conocer las primeras propuestas salariales y sociales de la oferta, pero hasta ahora no había estado encima de la mesa reducir el número de afectados.

La cuarta reunión celebrada este jueves finalizó «sin posibilidad de acuerdo», según fuentes sindicales, pese a que Telefónica se abrió a reducir por primera vez la afectación, aunque de forma «muy insuficiente». En concreto la empresa ha propuesto reducir en un 5% el número de despidos en tres de las siete sociedades, pero en números solo supondría restar alrededor de 40 personas de las más de 6.000 afectadas ahora mismo. La operadora propone reducir el ERE en Telefónica Global Solutions de los 140 afectados iniciales a 133, mientras que en Innovación Digital la cifra bajaría de 233 a 221 salidas y en Telefónica S.A, la matriz del grupo, los despidos se recortarían de 378 a 359. En actualización Los periodistas de este diario están trabajando para ampliar y completar esta información

