«La tecnología dual es un sector que cuenta con el viento a favor»

El vertical de Defensa de la XII edición de Alhambra Venture acogió una mesa de debate sobre 'Financiación e Inversión en el Ecosistema de Defensa y Dual-Use' moderada por Antonio Romero Haupold, General Partner at Sherry Ventures, y con la participación de Luis Maeso Morena, del Departamento de Promoción Institucional y Cooperación, Juan Manuel Arjona, cofundador de VESS Venture Studio, y Diana Radl Rogerova, General Partner of the Luminova Ventures.

En su intervención, Romero Haupold habló sobre la importancia para los emprendedores de «buscar espacios con el viento a favor» que permitan «perdonar los fallos» y multiplicar los aciertos. En este sentido, el moderador resaltó que «la tecnología dual y militar cuenta en la actualidad con el viento a favor.

Por su parte, Luis Maeso Morena, puso el énfasis en apostar por los ejes en los que más interés han manifestado las empresas e inversores interesados en tecnología dual, como la «capacitación y seguridad para la Defensa». Además, Maeso Morena pronosticó que para 2030 podremos contar «con recursos, materiales y personal adecuado para enfrentar los retos que tenemos a día de hoy». Finalmente, resaltó que para 2025 habrá una inversión de 10.500 millones de euros en tecnologías duales.

En su intervención, Juan Manuel Arjona, puso de manifiesto que «las startups duales cuentan con un ratio supervivencia tres veces susperior al resto». «Las startups duales tienen en torno al 43% de supervivencia y valoraciones que triplican a la media española., con medias de entre 8 y 12 millones de euros», apostilló.

Por última, Diana Radl Rogerova, explicó que «la mayoría de gente piensa en defensa como un coste, pero es una oportunidad». En cuanto al futuro de este sector, puso de relieve que del 5% del PIB que España dedicará a Defensa si obedece a la OTAN, el 1,5% es para tecnologías duales, lo que supone «una gran oportunidad».