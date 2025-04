Las 'start ups' marcan el ritmo del emprendimiento en el I Ceuta Tech Summit

La 'start up' Beat the Flow en el escenario de Ceuta Tech Summit

La segunda jornada del I Ceuta Tech Summit, el evento de emprendimiento organizado por Alhambra Venture y la ciudad autónoma, arrancó con una primera ronda de 'pitches' en el que ocho 'start ups' expusieron sus proyectos en busca de inversores y terminaron con un cara a cara con sus potenciales mecenas. La presentadora del foro, Helena de Fuentes, dio paso a cada una de ellas, e incluso se atrevió a rapear para presentar la primera de las empresas pioneras.

El melón del emprendimiento lo abrió Beat the Flow, una aplicación diseñada «para revolucionar el mundo del freestyle y la música». Esta 'start up' está cien por cien centrada en el universo musical y contiene, entre otras muchas prestaciones, una biblioteca con cientos de instrumentales y herramientas con estímulos para rimar.

A continuación, fue turno para Calia, una aplicación que emplea la inteligencia artificial para realizar llamadas automáticas. En su exposición, el responsable de defender la 'start up' explicó que «las empresas pierden más de 1.500 millones de dólares al año por problemas con las llamadas», debido a la «saturación de los clientes» a la hora de enfrentarse a los operadores. Por ello, ofrecen agentes de IA conversacional para automatizar y optimizar este proceso.

En su exposición, la 'start up' Medhionine defendió que «la comunicación científica no es un lujo, sino una necesidad». Esta aplicación de comunicación científica no solamente contiene en PDF miles de prospectos médicos, sino que sirve como altavoz a artículos médicos de referencia. En la actualidad están creando una plataforma para realizar contenido científico de forma ágil y fiable, y cuentan con más de cien 'freelancers' científicos especializados para escribir. Medhionine está ya en contacto con la Big Pharma para testear su plataforma, que saldrá en julio de 2025.

El talento local tuvo cabida en la exposición de Clouthy, una 'start up' que ha desarrollado una aplicación que permite «adquirir todas las marcas que no llegan a Ceuta con un coste fijo». El 51% de la población ceutí compra por Internet, pero no siempre pueden encontrar todos los productos que desean sin recargo. Con Clouthy se les brinda esta posibilidad.

Por su parte, On Tour nace para acercar los secretos de las ciudades a los turistas. En su exposición, defendieron que casi la mitad de los turistas que visitan una ciudad «no hacen ni una sola visita guiada por precio, horarios, coordinación en grupos o alternativas de baja calidad», a pesar de que aseguran que «les gustaría hacerlos». Con esta idea se crea la aplicación de On Tour, la cual realiza tours digitales por las ciudades hechos por guías locales a un precio competitivo.

El sexto turno de palabra recayó en Pathway, una 'start up' desarrollada para lograr la generación de objetivos con inteligencia artificial. La idea es que cualquier usuario que se proponga un proyecto pueda llevarlo a cabo con éxito. Si por ejemplo, quisiéramos correr un maratón, Pathway nos marcaría automáticamente una hoja de ruta con los pasos a cumplir. La aplicación, desarrollada por tres alumnos de Ingeniería Informática de la Universidad de Granada (UGR) está ya en fase de lanzamiento y en busca de financiación.

En la era de la imagen, imprimir álbumes de fotos físicos y reales es algo «cada vez más complicado y nada personalizado» para la generación Z. Con el objetivo de facilitar este proceso llega Snapbum, una aplicación para crear álbumes físicos de fotografías siguiendo interfaces contemporáneas y cotidianas para las nuevas generaciones, de forma que les sean familiares.

El broche a la primera ronda de 'pitches' lo puso Spanive, «una nueva forma de aprovechar cada minuto de aprendizaje sin detenerse». La empresa ha creado una aplicación para aprender idiomas mientras conducimos, ya que algunas personas pasan «hasta siete años de su vida» dentro de los vehículos. Utilizando un tutor digital que nos guía con voz y una cámara que permite reconocer los elementos de nuestro entorno mientras conducimos, Spanive pretende acercar los idiomas al mayor número de personas.