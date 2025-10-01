Pablo Isla asume desde hoy la Presidencia de Nestlé

Pablo Isla, exconsejero delegado de Inditex entre 2005 y 2011 y su presidente ejecutivo entre 2011 y 2022, asume desde este miércoles, 1 de octubre, ... la presidencia de Nestlé después de que el consejo de administración de la compañía decidiera adelantar su nombramiento, previsto inicialmente para abril de 2026.

Isla, que sustituye en el cargo a Paul Bulcke, entró en el órgano rector de Nestlé en 2018 y ha sido viepresidente y consejero independiente principal del grupo desde 2024. Asimismo, el directivo español es miembro de los comités de nombramientos, retribuciones, presidencia y gobierno corporativo de la compañía.

El adelanto del nombramiento de Pablo Isla como presidente tiene lugar después del de Philipp Navratil como nuevo director general de la firma tras el despido fulminante de Laurent Freixe por infringir el código de conducta empresarial por no revelar una relación sentimental con una subordinada directa, una investigación supervisada por Bulcke e Isla.

Además de Isla, Dick Boer asumirá también desde este miércoles el cargo de consejero independiente principal y vicepresidente del consejo de administración, mientras que Marie-Gabrielle Ineichen-Fleisch será la vicepresidenta del máximo órgano de gobierno.