Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Reuters

Nvidia lanza un salvavidas a Intel: invierte casi 5.000 millones y cierran una alianza histórica

Será dueña del 4% de Intel y desarrollarán conjuntamente procesadores para ordenadores personales

José A. González

José A. González

Jueves, 18 de septiembre 2025, 17:50

Nvidia lanza un salvavidas a su rival histórico Intel —sumido en una grave crisis por haberse quedado muy atrás en la carrera por el desarrollo ... de la inteligencia artificial (IA)— al invertir cerca de 4.250 millones de euros y sellar una alianza para desarrollar conjuntamente procesadores destinados a ordenadores personales y servidores.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Traumatóloga Geek: la doctora granadina que ha revolucionado las redes y la medicina
  2. 2

    Denuncian inseguridad por un vecino conflictivo en Albolote
  3. 3 Vuelca un coche tras un choque en el cruce entre Arabial y el Camino de Purchil
  4. 4 Una mujer de 70 años herida grave tras ser atropellada por una moto en la calle Alhamar
  5. 5

    La ciudad, llena de doctores en el mayor evento médico del país
  6. 6 Identifican a un conductor que se estampó en una rotonda en Albolote y se dio a la fuga
  7. 7

    Cultura tumba la conversión en hotel de la antigua sede de la Junta en Gran Vía
  8. 8 El vídeo que muestra a dos jóvenes realizando pintadas en un muro del Albaicín
  9. 9 El recorrido de la procesión de la Virgen de las Angustias en Granada este 2025
  10. 10

    La alcaldesa de La Zubia abre una zanja ante notario para defenderse de una acusación del PP

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Nvidia lanza un salvavidas a Intel: invierte casi 5.000 millones y cierran una alianza histórica

Nvidia lanza un salvavidas a Intel: invierte casi 5.000 millones y cierran una alianza histórica