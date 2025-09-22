Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
EFE

Nvidia invertirá unos 85.000 millones de euros en OpenAI

A cambio el creador de ChatGPT utilizará los procesadores de la tecnológica estadounidense para sus centros de datos

José A. González

José A. González

Lunes, 22 de septiembre 2025, 19:10

Nvidia se ha propuesto ser el agitador del mercado de la inteligencia artificial y de Wall Street. Si hace apenas cuatro días lanzaba un salvavidas ... de 4.500 millones de euros a su rival histórico Intel, ahora la firma fundada por Jensen Huang invierte casi 85.000 millones de euros (100.000 millones de dólares) en OpenAI con el fin de respaldar la construcción de nuevos centros de datos y el desarrollo de la infraestructura necesaria para impulsar las cargas de trabajo de inteligencia artificial.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Se buscan trabajadores para la nueva tienda del Nevada con contrato indefinido
  2. 2

    Todo lo que debes saber sobre la zona de bajas emisiones de Granada
  3. 3

    Agreden a una pareja en Atarfe y después queman su casa
  4. 4 La ganga de París y otras tres ciudades a las que volar desde Granada por 18 euros
  5. 5

    Muere un hombre en silla de ruedas en plena calle en la cuesta Escoriaza
  6. 6 Fallece Juan Manuel Jiménez Larios, fundador de Hiperdeluz
  7. 7 Las cabañuelas en Granada mes a mes de 2026: lluvias, nieve y calor
  8. 8 La venta granadina con encanto para disfrutar de la naturaleza y la mejor comida
  9. 9 El pueblo de Granada con solo tres habitantes aprovecha sus fiestas para homenajear a su vecina centenaria
  10. 10 Las 7.000 tortas de la Virgen de un gran maestro panadero granadino

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Nvidia invertirá unos 85.000 millones de euros en OpenAI

Nvidia invertirá unos 85.000 millones de euros en OpenAI