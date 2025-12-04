Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Arthur Mensch, CEO de Mistral AI y David Liras, CDIO de Moeve. RC

Moeve y Mistral se alían para impulsa la IA sostenible en la industria energética

Esta primera alianza del referente europeo de inteligencia artificial generativa con una compañía española refuerza la soberanía tecnológica europea en este campo

C. P. S.

Madrid

Jueves, 4 de diciembre 2025, 18:07

Moeve ha llegado a un acuerdo con Mistral AI, referente europeo en el desarrollo de Inteligencia Artificial Generativa, para impulsar soluciones digitales innovadoras que impulsen ... la eficiencia energética, la productividad y el avance hacia una soberanía tecnológica continental. Una alianza estratégica que dispondrá de una estrecha colaboración técnica entre la energética y la startup de innovación tecnológica.

