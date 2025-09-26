Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Meinrad Spenger, CEO de MasOrange, durante la presentación. RC

MasOrange crea un nuevo negocio de publicidad con IA con el que ganar 500 millones

La mayor operadora del país lanza Advertising, una plataforma que usa su base de clientes y la inteligencia artificial para conectar marcas y audiencias con anuncios segmentados

Edurne Martínez

Edurne Martínez

Madrid

Viernes, 26 de septiembre 2025, 12:44

MasOrange sigue diversificando su negocio y aprovechando su inmensa base de clientes en España. La primera operadora de telecomunicaciones del país ha presentado 'MasOrange Advertising', ... una nueva línea de negocio con la que entra en el mercado de la publicidad segmentada. La empresa dirigida por Meinrad Spenger aprovechará su base de 31 millones de clientes móviles en España y la tecnología de la inteligencia artificial (IA) para conectar marcas y audiencias.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Muere al caer por un barranco cuando escapaba tras un robo
  2. 2

    Atropellan a Ana Alonso mientras entrenaba en Sierra Nevada
  3. 3

    Detenido en un campo de maíz de Cijuela tras protagonizar una persecución desde Málaga
  4. 4

    La penúltima de Joaquín Sabina en Granada: «Este no es un concierto más para mí»
  5. 5 La prolongación sur del metro de Granada incorpora una vía ciclista entre Churriana y Las Gabias
  6. 6

    Cristina Fallarás dice que el rapero Ayax la demanda por atentar contra su honor
  7. 7 Aprovecha el descuido de los camareros para robar 600 euros de un local del centro de Granada
  8. 8 Herida una mujer de 84 años al arder la cocina de su piso en Doctor Olóriz
  9. 9

    La integración del tren avanza con más estudios pero sin convenio económico
  10. 10

    El sucesor de Topuria que llegó a Granada en los bajos de un camión

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal MasOrange crea un nuevo negocio de publicidad con IA con el que ganar 500 millones

MasOrange crea un nuevo negocio de publicidad con IA con el que ganar 500 millones