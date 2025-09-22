Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Tren AVE estacionado en Atocha EP

La liberalización abarata los billetes de tren pero castiga a Renfe, Iryo y Ouigo con pérdidas millonarias

Entre las tres empresas suman pérdidas acumuladas de 1.203,5 millones desde 2020

Cristina Cándido

Cristina Cándido

Lunes, 22 de septiembre 2025, 13:50

El tren registró en 49 millones de viajeros en 2024, un 42% más que antes de la liberalización, con un ahorro para el bolsillo de ... los viajeros de 431,3 millones de euros respecto a 2019 pero una onerosa factura para las empresas del sector, según el informe de la liberación que ha difundido este lunes la CNMC. Además, la liberación ha generado un trasvase de viajeros del avión (0,9 millones de pasajeros) y de la carretera (3,7 millones) al tren, con un ahorro estimado de 171,8 millones en costes externos (menos polución, emisiones, accidentes, congestión y ruido).

Este contenido es exclusivo para suscriptores

ideal La liberalización abarata los billetes de tren pero castiga a Renfe, Iryo y Ouigo con pérdidas millonarias

