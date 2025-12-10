Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Sede del TJUE en Luxemburgo. DPA

La Justicia europea reduce a 237 millones la multa a Intel por abuso de posición dominante

Considera que esta sanción, que rebaja en 140 millones la que impuso la Comisión en 2023, se ajusta más a la gravedad y la duración de las infracciones de la empresa de microprocesadores

Olatz Hernández

Olatz Hernández

Miércoles, 10 de diciembre 2025, 10:00

Comenta

La Justicia europea ha confirmado este miércoles la multa impuesta por la Comisión Europea a Intel por su abuso de poder en el mercado de ... los microprocesadores. El Tribunal de General de la Unión Europea (TGUE), con todo, ha decidido reducir en 120 millones de euros la sanción económica, por lo que la compañía deberá abonar finalmente unos 237 millones de euros -frente a los 376 millones que le reclamaba en un principio el Ejecutivo comunitario-. La sentencia de la corte con sede en Luxemburgo podrá ser ahora recurrida ante la máxima instancia europea, el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE).

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Los médicos granadinos se suman a la huelga nacional y reclaman una regulación propia
  2. 2 La lluvia regresa a Granada a partir de este día: cuánto durará y zonas más afectadas
  3. 3 Carrefour vuelve a bajar el aceite de oliva de Carbonell para las fiestas navideñas
  4. 4 Las obras de una planta solar en Chimeneas descubren una necrópolis ibérica: «Es único en España»
  5. 5

    De las pedaladas a los puñetazos en la Carretera de la Sierra
  6. 6

    Mañana abre el plazo para solicitar uno de los 5.000 forfaits al 50% para granadinos
  7. 7 Dos trifulcas en 24 horas en la calle Varela exasperan de nuevo a los vecinos del Realejo
  8. 8 El Granada CF recibirá el Día de Reyes al Rayo Vallecano en Copa del Rey
  9. 9

    Visto bueno del Ayuntamiento para el proyecto comercial en la antigua piscina Miami
  10. 10 Muere Robe Iniesta, líder de Extremoduro

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La Justicia europea reduce a 237 millones la multa a Intel por abuso de posición dominante

La Justicia europea reduce a 237 millones la multa a Intel por abuso de posición dominante