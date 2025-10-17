Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El presidente de Hispasat, Pedro Duque, en el evento de defensa en Madrid. EFE

Indra cerrará la compra de Hispasat a finales de noviembre

La venta de casi el 90% de las acciones de la compañía por 725 millones se aprobará en el próxima junta de accionistas

Edurne Martínez

Edurne Martínez

Madrid

Viernes, 17 de octubre 2025, 13:12

El pasado 31 de enero Indra anunció a la CNMV que había llegado a un acuerdo con Redeia para adquirir el 89,7% de ... las acciones de Hispasat por 725 millones de euros. La operación se quedó en 'standby' y tras casi nueve meses el presidente de Indra, Ángel Escribano, anunció este jueves que el cierre de esta compra se producirá en noviembre. Fuentes próximas a la operación explican a este periódico que la venta se aprobará en la junta de accionistas que Hispasat celebrará a finales del mes que viene y que la adquisición se completará en la semana del 24 al 30 de noviembre.

