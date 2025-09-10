Inditex confirma el freno en su crecimiento tras ganar 2.791 millones, apenas un 0,8% más

Inditex confirma la ralentización del ritmo de crecimiento que en los últimos trimestres fiscales han lastrado a la compañía en Bolsa, con una caída acumulada ... este año del entorno del 15% frente a la subida del 30% que suma el parqué nacional en el periodo. El gigante textil ganó 2.791 millones de euros entre febrero y julio, apenas un 0,8% más, y las ventas se incrementaron un 1,6% hasta los 18.357 millones.

La firma matiza que esa cifra sería del 5,1% sin contar con el efecto divisa. Pero los analistas querían más. Sobre todo porque hace un año, las cifras de la compañía -que ya comenzaban a ralentizarse- presentaban unas ganancias un 10% superiores, con un incremento de las ventas del 7,2%.

La compañía fundada por Amancio Ortega reconoce que se mueve «en un entorno complejo», en un momento en el que su margen bruto -el beneficio que tras restar los costes de producción de los ingresos por ventas- alcanzó los 10.703 millones de euros, un 1,5% más, hasta situarse en el 58,3% de las ventas, cinco puntos básicos menos que en 2024.

En todo caso, Inditex confía en que la segunda parte de su año fiscal -cuando en las cuentas entran factores como las rebajas o la campaña de Navidad- sea más positiva. «Las colecciones de la campaña de Otoño/Invierno han sido muy bien recibidas por nuestros clientes. Las ventas en tienda y online a tipo de cambio constante entre el 1 de agosto y el 7 de septiembre de 2025 han crecido un 9% con respecto al mismo periodo de 2024», apunta en un comunicado.

Estas mejores previsiones de cara al tercer trimestre son las que están empujando al alza los títulos de Inditex en Bolsa este miércoles, con un repunte de más del 6% hasta los 45,48 euros por acción. «En general, creemos que los resultados han sido malos, pero el mercado está reaccionando de manera muy positiva a la cifra de crecimiento desde el 1 de agosto hasta el 8 de septiembre porque supone volver a tasas a las que INditex nos venía acostumbrando», indican los analistas de XTB.

Zara sigue siendo el buque insignia de la compañía con unas ventas de 13.150 millones de euros en el primer semestre, ligeramente por encima del mismo periodo de 2024, copando el 71,6% del total. Todas las marcas crecen salvo Massimo Dutti, con unas ventas netas de 895 millones, frente a los 904 millones anteriores.

La firma destaca que en esta primera parte del año ha realizado aperturas de tiendas en 35 mercados, alcanzando en total los 5.528 establecimientos, pese a que las ventas online centran también el foco de su estrategia.

«La optimización de las tiendas sigue su curso y esperamos que esto impulse nuevas mejoras en la productividad. Se espera que el crecimiento del espacio bruto anual en el período 2025-2026 se sitúe en torno al 5%, con un espacio neto positivo acompañado con una fuerte venta online»; apuntan desde la compañía.

Inditex mantiene su previsión de invertir unos 1.800 millones de euros este año, con el plan de expansión logística de la compañía -que en julio invirtió en Theker Robotics, una startup de automatización logística basada en la IA- en marcha desde el pasado ejercicio.

