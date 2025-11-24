Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán. RC

Iberdrola lanza una opa por 1.000 millones para controlar el 100% de Neoenergia

La compañía es el primer grupo de distribución eléctrica de Brasil, está presente en 18 estados y da servicio a 40 millones de personas en el país

E. M.

Madrid

Lunes, 24 de noviembre 2025, 13:07

Iberdrola completa la operación en su filial brasileña Neoenergia. La compañía presidida por Ignacio Sánchez Galán ha lanzado este lunes una oferta pública de adquisición ( ... opa) por el 16,2% del capital social de Neoenergia. Según comunicó la energética a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el grupo, que ya controla el 83,8% del capital, pasaría a hacerse con el 100% de su filial brasileña.

