José E. Cabrero Granada Martes, 1 de julio 2025, 11:58 Comenta Compartir

La segunda mesa redonda de la jornada de Alhambra Venture continuó uno de los hilos que ya abrió la de salud: 'El pulso del Futuro: inteligencia artificial, Deep Tech y el nuevo mapa de la inversión'. Moderada por Nacho Alonso, nuevo Visir de Alhambra Venture y miembro de Pinama Capital, la sala del Palacio de Congresos concentró su atención en un tema que, sin duda, apasiona tanto como inquieta.

Participaron Ignacio Monereo, de Boost Capital; José María García Orois, director de desarrollo de Negocio y Business Development Officer; y Gonzalo Tradecete, de Faraday Venture Partners. Preguntas había más que de sobra: ¿Hacia dónde va el capital en Europa? ¿Todo es nuevo? ¿Sabemos entender este nuevo juego que plantea la IA?

Con inversiones que van de los 500.000 a los 4.000 millones de euros, los representantes de las tres entidades coincidieron en una idea clave, que condensó Ignacio Monereo: «La IA, más que un modelo de negocio, es una herramienta de las nuevas empresas». En ese sentido, Gonzalo Tradecete incidió en que ellos no invierten en IA. «Invertimos en la idea, en el emprendedor, en el modelo... Si no usa IA, probablemente esté fuera. Pero la IA no es el fin». José María García recalcó que desde el Gobierno de España no se busca «una IA comercial pura y dura». «Buscamos un avance, una aplicación transversal».

«No, la IA no es el nuevo Metaverso»

Ampliar Hablando de IA. CLARA CEREZO

¿Existe el miedo a quedarse fuera del gran boom de la Inteligencia Artificial? Lo cierto es que la IA, dijo Monereo, «está cambiando la forma de hacer las cosas, como la electricidad». ¿Pero estamos ante un nuevo 'pluf' como el Metaverso? «No, la IA no es el nuevo Metaverso». ¿Y se puede competir con empresas tan colosales como ChatGPT? «ChatGPT es el líder del mercado, sin duda -respondió José María García-. Pero no descartes que pasado mañana aparezcan nuevas formas de gestionar la IA».

En un momento en que la presencia de la IA inunda todos los debates de casi cualquier disciplina, el miedo entre los inversores es quedarse fuera de la partida. «Aunque el mayor riesgo es invertir en algo que no entiendas», señaló Tradecete. «Hay que conocer el mercado», añadió García. «Y más allá de la IA, es más importante el quién: quién hay detrás, su pasión, su vocación, su sueño», terminó Monereo.

Temas

Inteligencia artificial