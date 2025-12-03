Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Presentación de la campaña de Aena y Estopa. R. C.

Estopa y Aena lanzan una campaña con un villancico exclusivo para celebrar la llegada de la Navidad a los aeropuertos

«Villa & Ziko» estará también disponible en todas las plataformas digitales a partir del viernes 5 de diciembre

C. P. S.

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 17:32

Aena ha presentado hoy en Barcelona su nueva campaña de Navidad junto a Estopa. En una rueda de prensa celebrada en la Fundació Joan Miró, ... los hermanos Muñoz, junto a la directora de Comunicación de la compañía aeroportuaria, María Gómez, han proyectado en primicia el nuevo spot navideño: una pieza que gira en torno al propio dúo, que aporta su música, su humor y su sello inconfundible para destacar la importancia de los aeropuertos en unas fechas tan especiales.

