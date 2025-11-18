Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Los Donuts son solo de Bimbo: la empresa gana su batalla en el Supremo

Tras un proceso legal de casi nueve años, la justicia confirma que el uso no autorizado de este término con fines comerciales viola los derechos de marca

Cristina Cándido

Martes, 18 de noviembre 2025, 13:47

Grupo Bimbo ha ganado en los tribunales una importante batalla por la defensa de su icónica marca Donuts. El Tribunal Supremo ha fallado a favor ... de esta empresa contra el uso de este término en el ámbito comercial por parte de un tercero tras un proceso legal que se ha dilatado durante nueve años. La resolución judicial reconoce el carácter excepcionalmente conocido de la marca y le otorga el nivel más alto de protección legal, concluyendo que emplear la palabra «Donut» sin autorización y con fines comerciales vulnera los derechos de la marca de esta compañía.

