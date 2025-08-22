Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Oficina de Correos EP

Correos suspende temporalmente los envíos de paquetes de bajo valor a Estados Unidos y Puerto Rico

El motivo estaría en el cambio de las normas aduaneras del país presidido por Donald Trump

EP

Viernes, 22 de agosto 2025, 20:42

Correos suspenderá temporalmente la admisión de paquetes cuyo destino sea Estados Unidos o Puerto Rico y que tengan un valor comercial igual o inferior a ... 800 dólares (681,5 euros) desde el próximo lunes 25 de agosto por el fin del régimen de 'minimis'.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Lotería Nacional riega de miles de euros un pequeño pueblo de Granada
  2. 2

    «Parecen estudiantes, pero son ladronas croatas y te revientan el piso en un momento»
  3. 3 La Guardia Civil descubre un zulo lleno de marihuana en Albolote que ha dañado la vivienda colindante
  4. 4

    De Lefties a Único Life: las novedades de septiembre en el Nevada Shopping
  5. 5

    Repunte de robos de vehículos en el Cinturón para cometer delitos con ellos
  6. 6

    Boyé dejará margen pero obliga a buscar otro delantero como poco en el mercado
  7. 7 La garduña, el segundo animal carnívoro más abundante en Granada: «Puedes verlo en el Salón o el Albaicín»
  8. 8

    La demolición de un vado inseguro desata la polémica en Vegas del Genil
  9. 9 Coudet: «He querido tener varias veces a Boyé, me gustan sus características»
  10. 10

    Granada ultima el acuerdo con la CHG para subir la compuerta que permitirá renaturalizar el Genil

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Correos suspende temporalmente los envíos de paquetes de bajo valor a Estados Unidos y Puerto Rico

Correos suspende temporalmente los envíos de paquetes de bajo valor a Estados Unidos y Puerto Rico