Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

El consejo de Indra considera que la compra de Escribano es «coherente» con su estrategia

La operación se cerrará previsiblemente en primavera de 2026 a falta de cerrar los detalles económicos del proceso

J. A. G. / EP

Miércoles, 10 de diciembre 2025, 19:53

Comenta

Un escollo menos para la tan ansiada operación entre Indra y Escribano. El consejo de administración de la cotizada española ha remitido un comunicado a ... la CNMV en el que califica de «coherente» con la estrategia del grupo la fusión con Escribano Mechanical & Engineering (EM&E), la empresa de su presidente ejecutivo, Ángel Escribano, y propietaria de un 14,3% de la cotizada.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 En la UCI la clienta de un hotel del Centro de Granada tras electrocutarse en el spa
  2. 2

    De las pedaladas a los puñetazos en la Carretera de la Sierra
  3. 3

    La Guardia Civil investiga el origen de un disparo en un bar de Guadix
  4. 4 Puentezuelas será un bulevar dedicado a la música de Granada
  5. 5 El restaurante de Granada en el que Ilia Topuria y Paco León probaron la «esencia granadina»
  6. 6 Muere Robe Iniesta, líder de Extremoduro
  7. 7 La Guardia Civil entra en casa de un narco de Granada y encuentra varias armas, marihuana, hachís y MDMA
  8. 8 Meteorólogos señalan el día del cambio del tiempo en Granada: lluvias y frío polar
  9. 9 Carrefour vuelve a bajar el aceite de oliva de Carbonell para las fiestas navideñas
  10. 10

    Visto bueno del Ayuntamiento para el proyecto comercial en la antigua piscina Miami

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El consejo de Indra considera que la compra de Escribano es «coherente» con su estrategia

El consejo de Indra considera que la compra de Escribano es «coherente» con su estrategia