Ceuta despega como laboratorio de empresas de la mano de Alhambra Venture

Diego Callejón Ceuta Viernes, 2 de mayo 2025, 10:54 Comenta Compartir

La primera edición del Ceuta Tech Summit, el evento de emprendimiento organizado por la ciudad autónoma y Alhambra Venture, puso de manifiesto que el núcleo ceutí cuenta con todos los ingredientes para convertirse en un laboratorio para nuevas empresas. Durante dos días, los pasados 28 y 29 de abril, el auditorio Revellín de Ceuta contó con ponencias de primer nivel de la mano de expertos en emprendimiento como Albert Rivera o Gilberto Carrasquero-Naranjo, además de la consejera de Hacienda de la ciudad autónoma, Kissy Chandiramani. Las ganadoras de esta primera edición, destinada a conectar inversores y empresas, fueron Calia, en la categoría de 'Early Stage', y Bookahospi, en la fase 'Growth'. Ambas recibieron de la mano de Antonio González, director general de IDEAL, e Ignacio Rodríguez, director de Alhambra Venture, el premio, consistente en un 'pase dorado' para participar en la próxima edición de Alhambra Venture, que se celebrará del 30 de junio al 2 de julio en Granada.

Durante su intervención, Antonio González, director general de IDEAL, quiso dar las gracias a la consejera ceutí y a los que hicieron posible el evento en «un día raro por los cortes de luz en la Península». Pese a las dificultades, González destacó que llegaban «con ganas» y apuntó a que el objetivo es trasladar a Ceuta «el 'hub' de emprendedores y talento» que lleva desplegando durante una década Alhambra Venture en Granada.

Calia, en la categoría de 'Early Stage', y Bookahospi, en la fase 'Growth', fueron las empresas vencedoras en el evento

González fijó el objetivo de Ceuta Tech Summit en «poner en contacto a empresarios y 'start ups'» en una ciudad como Ceuta, la cual ha creado más de mil puestos de trabajo relacionados con las nuevas tecnologías en los últimos años. Finalmente, el director general de IDEAL dio las gracias a la ciudad autónoma de Ceuta, a Telefónica, El Ángulo, Procesa, Cámara de Ceuta y al equipo de IDEAL por hacer posible el evento.

Tras la intervención de Antonio González tomó la palabra Kissy Chandiramani, consejera de Hacienda, Transición Económica y Transformación Digital de la ciudad autónoma de Ceuta. En su charla, Chandiramani agradeció a los invitados su asistencia al evento y destacó como positivo el hecho de que el I Ceuta Tech Summit se haya podido celebrar «a pesar de la dificultades por la caída de la electricidad en la Península». Ceuta despliega una «alfombra colorada» para las 'start ups' y emprendedores.

«Ceuta ofrece oportunidades para la puesta en marcha de cualquier proyecto empresarial» Kissy Chandiramani Consejera de Hacienda , Transición Económica y Transformación Digital de la ciudad autónoma de Ceuta

Tras dos años de participación en Alhambra Venture, Chandiramani invitó a los responsables a Ceuta para demostrar que la ciudad autónoma «ofrece oportunidades para la puesta en marcha de cualquier proyecto empresarial». Entre estas fortalezas de Ceuta, la consejera destacó la bajada de impuestos y el hecho de que se deja la liquidez «en mano de los emprendedores». Las alusiones a las ventajas fiscales fueron un denominador común. Asimismo, Chandiramani definió a Ceuta como «una ciudad pequeña, rodeada de mar y cercana a Andalucía tanto en distancia como en espíritu». En este sentido, la consejera señaló a Ceuta como «un gran laboratorio para desarrollar cualquier proyecto tecnológico.

Juego en línea

Como ejemplo de éxito, Chandiramani se refirió a la industria del juego en línea, la cual ha creado 1.038 puestos de trabajo en Ceuta en los últimos seis años, lo que supone el 10% del trabajo que hay actualmente en la ciudad autónoma. «Ceuta funciona y es una realidad palpable», apuntó. Además, resaltó la existencia del régimen fiscal especial para el emprendimiento, la bonificación de más del 50% de la cuota para nuevas empresas y la unidad de acción entre políticos y empresarios, algo «fundamental» para el desarrollo.

Ganadoras

La empresa Calia se hizo con el galardón como 'start up' en fase de nacimiento y Bookahospi lo hizo como 'start up' de éxito en crecimiento. Por un lado, Calia se impuso entre las 'start ups' debutantes con una aplicación que emplea la inteligencia artificial para realizar llamadas automáticas. En su exposición, el responsable de defender la 'start up' explicó que las empresas «pierden más de 1.500 millones de dólares al año por problemas con las llamadas», debido a la «saturación de los clientes» a la hora de enfrentarse a los operadores. Por ello, ofrecen agentes de inteligencia artificial conversacional para automatizar y optimizar este proceso.

«Queremos trasladar a Ceuta el 'hub' empresarial y tecnológico que lleva aparejado Alhambra Venture» Antonio González Director general de IDEAL

En el ámbito de las 'start ups' experimentadas, Booakhospi venció con una puesta en escena impactante. «En los tres minutos y medio que dura este 'pitch' morirá una persona en Europa por falta de atención sanitaria». Con esta frase tan contundente comenzó su presentación la responsable de defender a Bookahospi, una 'start up' creada para facilitar la contratación de personal médico en los centros sanitarios. «El 45% de los hospitales no pueden cubrir sus vacantes sanitarias», por lo que Bookahospi sirve una plataforma que «facilita la homologación de títulos, agiliza la obtención de visados y propicia la conexión entre hospitales y profesionales».

En el discurso previo a la entrega de premios, Ignacio Rodríguez destacó el papel de Alhambra Venture, un evento que, desde su creación en 2014, se ha consolidado como un referente del mundo del emprendimiento. En sus últimas ediciones, Alhambra Venture cuenta con un 95% de efectividad, dado que este es el porcentaje de 'start ups' participantes que afirman haber logrado contactar con un inversor. Además, más del 62% de estas empresas recibieron «interés» por parte de los inversores de Alhambra Venture.

Ampliar Albert Rivera destaca los cuatro grandes retos del emprendedor Albert Rivera, abogado y expresidente de Ciudadanos, participó como ponente en el I Ceuta Tech Summit, el evento de emprendimiento impulsado por Alhambra Venture y la ciudad autónoma. Durante su intervención, Rivera analizó los cuatro grandes retos que, en su opinión, enfrenta el emprendedor actual en un contexto caracterizado por la inestabilidad. Con una metáfora basada en el juego infantil 'El suelo es lava', explicó que el entorno empresarial es volátil, pero que esta inestabilidad debe verse como una oportunidad para detectar nuevas posibilidades. A partir de ahí, desglosó cuatro claves fundamentales. La primera es la tecnología, que calificó como «una obligación y una oportunidad». Rivera sostuvo que cualquier empresa, incluso las pequeñas y no tecnológicas, debe invertir en este ámbito para ser competitiva. «No veamos la tecnología con miedo, sino como una oportunidad de acelerarse», afirmó. En segundo lugar, subrayó la importancia del factor humano. Puso el foco en el talento, diferenciando entre retenerlo y fidelizarlo. Según dijo, las nuevas generaciones tienen otras aspiraciones y tiempos, por lo que comprender sus motivaciones es clave para integrarlas de forma efectiva en los equipos. La tercera clave fue el mercado, donde instó a «pensar en grande» y asumir una mentalidad global. Señaló que centrarse solo en lo local limita las posibilidades de crecimiento, y que el emprendedor debe «huir del confort» para escalar a nivel internacional. Finalmente, abordó la importancia del entorno regulado. Afirmó que las «reglas del juego» pueden ser tanto una amenaza como una ventaja competitiva. Puso como ejemplo a Ceuta, destacando su marco favorable para los negocios. Concluyó animando a los asistentes a apostar por el emprendimiento, «porque nos hace libres».