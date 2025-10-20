Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Edificio de Amazon EP

Una caída mundial en los servidores de Amazon provoca fallos en multitud de aplicaciones

El problema reportado este lunes desde Estados Unidos deja sin acceso a millones de usuarios a servicios como Alexa

C.P.S.

Lunes, 20 de octubre 2025, 10:36

Amazon sufrió este lunes una caída mundial en sus servidores tras reportarse un fallo en la Amazon Web Services (AWS), la mayor plataforma de infraestructuras en la nube del mundo que alberga el 32% de internet según Statista. Este problema, que comenzó en Estados Unidos, afectó a muchas de las regiones del mundo y dejó sin conexión a un montón de aplicaciones que requerían del buen funcionamiento del servidor. En España las consecuencias no fueron tan severas como en Estados Unidos, donde no pueden acceder a un gran número de servicios.

Los más afectados son los consumidores de videojuegos, que ven como no pueden acceder a los operados por Supercell, Clash Royale o Clash of Clans, con millones de jugadores en todo el mundo. Tampoco funcionan Roblox o Fortnite, profundizando en este sector. También hay múltiples herramientas utilizadas para trabajar de forma cotidiana que no funcionan como Canva o Perplexity. Al intentar acceder a alguna de estas salta un mensaje que dice lo siguiente: «Hay un problema por nuestra parte. Para poder ayudarte más rápido, ponte en contacto con el equipo de ayuda.

Tampoco están operativos los principales servicios de Amazon, como lo son la propia web para pedir productos, su plataforma OTT -Prime Video- o Alexa. El panel oficial de estado del servicio de AWS sí ofrece información actualizada sobre lo que está sucediendo. Al parecer se indicó que hay un problema en la región US-EAST-1, alojada en Virginia, pero que se está trabajando en una solución.

«Estamos observando el impacto en varias API de AWS en la región US-EAST-1. Este problema también está afectando a algunas de nuestras herramientas de monitoreo y respuesta a incidentes, lo que retrasa nuestra capacidad para proporcionar actualizaciones. Hemos identificado la causa raíz y estamos trabajando activamente para recuperarla», explican desde la nube.

