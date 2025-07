«Hay que buscar el impacto»

José E. Cabrero Granada Martes, 1 de julio 2025, 14:09 Comenta Compartir

No hay futuro, ni tecnologías disruptivas, ni grandes avances innovadores y revolucionarios sin cuidar a las personas. Sin el factor humano, ninguna inversión tendría sentido. Pero hasta la mejor de las intenciones, la mejor de las ideas, necesita lograr el impacto. Con esa filosofía llegó la tercera mesa redonda de la jornada: 'Financiando el cambio, inversión sostenible: conectando alimentación, energía y economía circular'.

Moderada por Javier de Pro Rueda, director de Fundalogy -la herramienta de financiación de Fundación Unicaja-, compartieron sus reflexiones Irene González Axpe, de First Drop; Jorge Blasco, de The Next Street; y Mar Lagarriga, de Faraday.

«Más que una idea -comenzó Mar Lagarriga-, buscamos una necesidad de mejora, una demanda del mercado». Irene González asintió antes de añadir: «El impacto social es parte fundamental de nuestro trabajo». «Nosotros nos planteamos cómo solucionar problemas reales de gente real -dijo Jorge Blasco-. Hacer una ciudad más habitable, mejorar los ciclos de energía, uso de drones para agricultura, gestión del agua con IA...».

«Hay ideas maravillosas que todos querríamos apoyar, pero que no encuentran los vehículos de inversión apropiados»

Lagarriga habló de uno de los problemas a los que se enfrentan los inversores en este sector: el horizonte temporal. «Hay ideas maravillosas que todos querríamos apoyar, pero que no encuentran los vehículos de inversión apropiados». Otro, continuó Irene González, es que muchos de los proyectos que les llegan vienen del territorio académico. «Allí surgen ideas maravillosas. Pero necesitamos que cumplan una serie de requisitos para, digamos, tener la casa ordenada».

Al final, se trata de lograr ese «impacto. «Un impacto muy claro que resuelve problemas de la sociedad», subrayó Blasco. «Exacto -terminó Irene González-. Con la intención no es suficiente. Los equipos tienen que medir y reportar para cumplir los objetivos de impacto, más allá de los económicos».

