Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
EFE

Bruselas multa a X con 120 millones por tres infracciones de la normativa digital europea

Señala que el check azul que se otorga a las cuentas que pagan una suscripción premium «engaña» a los usuarios, ya que no garantiza que sean cuentas verificadas

Olatz Hernández

Olatz Hernández

Viernes, 5 de diciembre 2025, 12:17

Comenta

La Comisión Europea ha impuesto este viernes una multa de 120 millones de euros a X -anteriormente Twitter- por tres infracciones de la normativa digital ... europea. Bruselas señala que el check azul que esta red social incorpora en las cuentas que pagan una suscripción premium «engaña a los usuarios», ya que no garantiza que se trate necesariamente de cuentas verificadas, como ocurría antes de que la compañía pasara a manos del magnate Elon Musk. Esta es la primera multa que se impone a la red social X bajo la Ley de Servicios Digitales (DSA) europea.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El chalet de lujo con pista de tenis que se vende en el Área Metropolitana de Granada
  2. 2 El alcalde de Pinos afirma sentir vergüenza de haber gobernado con IU, tras la moción de censura
  3. 3 Cortes en la A-92 por el vuelco e incendio de un camión en Granada
  4. 4 La cabalgata de Granada cambia el recorrido y tendrá un espectáculo de drones
  5. 5 Disparan y rompen las lunas de dos autobuses en la zona Norte
  6. 6 El bar de Granada que ofrece «bocados argentinos y rock and roll»
  7. 7 El guiño a Granada de los nuevos árboles plantados en la calle San Antón
  8. 8 María Pérez será la estrella de una cabalgata de Reyes olímpica y con guiños a Granada 2031
  9. 9 ¿Qué supermercados y centros comerciales de Granada abren el puente de diciembre?
  10. 10

    Un acuerdo con mejoras salariales permite desconvocar la huelga del manipulado

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Bruselas multa a X con 120 millones por tres infracciones de la normativa digital europea

Bruselas multa a X con 120 millones por tres infracciones de la normativa digital europea