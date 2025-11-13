Bruselas investiga a Red Bull por posibles prácticas contra sus competidores

La Comisión Europea ha abierto este jueves una investigación contra Red Bull para determinar si la compañía de bebidas energéticas ha «restringido ilegalmente la competencia ... de su sector», lo que vulnera la normativa europea de Competencia que prohíbe el abuso de una posición dominante en el mercado. Más concretamente, Bruselas sospecha que la empresa podría haber desarrollado en Europa una estrategia para restringir la competencia de otras bebidas energéticas en puntos de venta como supermercados y tiendas de las gasolineras.

Esta estrategia se habría centrado en bebidas energéticas vendidas por su principal competidor al menos en Países Bajos, donde la compañía cuenta con una posición dominante en el suministro de bebidas energéticas. Bruselas sospecha que Red Bull podría haber dado incentivos monetarios y no monetarios a determinados vendedores para su beneficio, como por ejemplo haciendo que sus bebidas sean más visibles en esas tiendas que las de sus competidores. También señala que la compañía podría haber usado su posición dominante de forma que sus competidores fueran excluidos o desfavorecidos.

Las tiendas confían el suministro de determinados productos como son las bebidas energéticas a un suministrador específico que distribuye sus productos y también los de sus competidores, una posición que da cierta influencia en la selección, el emplazamiento y la promoción de productos. Es por ello que la Comisión ha decidido abrir una investigación por un posible abuso relativo a mal uso de esta posición de suministrador. De probarse las sospechas de la Comisión, Red Bull habría vulnerado la normativa europea que prohíbe el abuso de una posición dominante en el mercado. Bruselas llevará ahora a cabo su investigación en profundidad con carácter prioritario.