La Audiencia Nacional se corrige y absuelve a Villarejo de los trabajos para Repsol y La Caixa

La Sala de Apelación de la Audiencia Nacional (AN) ha acordado absolver al comisario jubilado José Manuel Villarejo por los trabajos realizados para Repsol y La Caixa ... con el fin de obtener información del expresidente de Sacyr Luis del Rivero, al considerar prescritos los delitos por los que había sido condenado a 8 años de cárcel.

En una sentencia recogida por Europa Press, los magistrados estiman los recursos de Villarejo y de su socio Rafael Redondo, al que se le impusieron 6 años de prisión, contra la sentencia de la Sección Cuarta de la propia AN del pasado mayo que condenó a ambos por el 'proyecto Wine' del 'caso Tándem'.

Los magistrados, ademán, rechazan un recurso de la Fiscalía Anticorrupción que pedía, entre otras cuestiones, que Villarejo y Redondo fueran condenados por el delito de cohecho.

El comisario jubilado fue condenado por cuatro delitos de descubrimiento y revelación de secretos de particulares por los trabajos llevados a cabo para esas empresas entre 2011 y 2012.

Aplicación incorrecta

Para absolverles, la Sala de Apelación explica que el plazo de prescripción del delito de descubrimiento y revelación de secretos del que ambos estaban acusados es de cinco años, pero al estar en conexión con el de cohecho, el plazo sería el de este último, de 10 años. Pero aclara que al haber sido absueltos Villarejo y Redondo del cohecho, el otro recobraría su periodo de prescripción original y, en este caso, se habría superado cuando se inició la investigación.

Los magistrados consideran que la primera sentencia incurrió en una «flagrante contradicción» al citar de forma correcta la jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre la prescripción de los delitos conexos pero aplicarla de forma incorrecta.

Y además de estimar los recursos de ambos condenados, revoca el decomiso acordado respecto de las ganancias de 389.000 euros que habían recibido por sus trabajos para Repsol y La Caixa.

Eso sí, no ven razón para declarar la nulidad de la sentencia previa porque contiene argumentos que explicaban la condena, aunque apuntan que «no es precisamente un modelo de motivación».

Absolución del responsable de seguridad

La Fiscalía Anticorrupción reclamaba que también fueran condenados los exresponsables de Seguridad de Repsol Rafael Araujo y Rafael Girona y de La Caixa Miguel Ángel Fernández, pero los magistrados avalan la absolución que ya tenían esos tres acusados.

Al respecto, la Sala de Apelación señala que no se ha probado que esas empresas ni sus responsables de Seguridad tuvieran conocimiento de que se iban a obtener los tráficos de llamadas de Del Rivero ni de allegados.

«Partiendo del dato cierto de la existencia de dichos tráficos de llamadas, así obtenidos, y de la realidad y veracidad de los datos que contenían, lo cierto es que no existe dato alguno o evidencia que acredite que dicha información fuese trasladada a los acusados Araujo, Girona y Fernández», concluye.

Esta nueva absolución --la tercera en los últimos meses-- rebaja a 16 años de cárcel las condenas del comisario jubilado en el marco del 'caso Tándem': 13 años por las piezas 'Iron', 'Land' y 'Pintor' y tres años por el encargo del Grupo Planeta para investigar al árbitro del laudo que tenía abierto con la emisora Kiss FM.