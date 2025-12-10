Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

José Manuel Villarejo. EP

La Audiencia Nacional se corrige y absuelve a Villarejo de los trabajos para Repsol y La Caixa

No declara nula la sentencia previa pero remarca que «no es precisamente un modelo de motivación»

EP

Miércoles, 10 de diciembre 2025, 16:00

La Sala de Apelación de la Audiencia Nacional (AN) ha acordado absolver al comisario jubilado José Manuel Villarejo por los trabajos realizados para Repsol y La Caixa ... con el fin de obtener información del expresidente de Sacyr Luis del Rivero, al considerar prescritos los delitos por los que había sido condenado a 8 años de cárcel.

