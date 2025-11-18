Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El equipo de Aqualia recogiendo el premio R.C

Aqualia, galardonada con el 'Premio San Alberto Magno al Mérito Científico 2025' por su aportación al progreso en el ámbito del agua

Es un reconocimiento otorgado por el Colegio Oficial de Químicos de Asturias y León (COQAL) y la Asociación de Químicos del Principado de Asturias (AQPA)

C.P.S.

Martes, 18 de noviembre 2025, 14:26

Comenta

Aqualia ha sido galardonada con el XXI Premio San Alberto Magno al Mérito Científico 2025, un reconocimiento otorgado por unanimidad por el Colegio Oficial de ... Químicos de Asturias y León (COQAL) y la Asociación de Químicos del Principado de Asturias (AQPA).

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Llega el frío ártico a Granada con posibles nevadas en la capital este día
  2. 2 Carrefour rebaja aún más el aceite de oliva virgen extra de Coosur y le suma un cupón de regalo
  3. 3 Cinco heridos y dos coches volcados tras un accidente en la A-92 a la altura de Loja
  4. 4 Nueva estafa en Granada: una supuesta carta de la Seguridad Social dirigida a los pensionistas
  5. 5 La autovía a la Costa Tropical reabrirá antes de tiempo por el buen avance de las obras del viaducto
  6. 6 Los cuatro restaurantes de Granada que se enfrentan este martes en el programa de Chicote
  7. 7

    Cinco empresas de Granada se coronan entre las 500 mejores pymes de España
  8. 8 La avería de un vehículo genera retenciones kilométricas en la Circunvalación de Granada
  9. 9 La comida de José Sacristán en un popular restaurante de Granada: «Fue muy amable»
  10. 10

    Las dos rotondas del Área Metropolitana que recuperarán la normalidad esta semana

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Aqualia, galardonada con el 'Premio San Alberto Magno al Mérito Científico 2025' por su aportación al progreso en el ámbito del agua

Aqualia, galardonada con el &#039;Premio San Alberto Magno al Mérito Científico 2025&#039; por su aportación al progreso en el ámbito del agua