Alhambra Venture y la Junta se unen para premiar «la creatividad empresarial andaluza»

La cuarta edición Startup Andalucía Roadshow se celebró este año en el marco de Alhambra Venture, con el fin de seguir fomentando el emprendimiento en Andalucía y promocionar a las startups, sirviendo como un escaparate para proyectos que ya trabajan en sectores con gran dinamismo y aspiran a abrirse paso en el mercado. Este año participaron un total de cuarenta empresas, que siguierono un proceso de evaluación, donde se valoraba su escalabilidad, impacto económico y sostenibilidad, entre otros. Tras su valoración y filtrado, se mantuvieron doce finalistas, quienes más tarde se presentarían en el Alhambra Venture, como las mejores iniciativas de esta convocatoria 2025. La gran final, de la que resultaron cinco ganadoras, tuvo lugar en el escenario del Palacio de Congresos de Granada durante la segunda jornada de Alhambra Venture.

Para la entrega de los reconocimientos subieron al escenario el presidente del Consejo Andaluz de Cámaras, Javier Sánchez Rojas, y el consejero de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía, José Carlos Gómez Villamandos. Los cinco premios fueron para Veiko, Minifunkids, Keplerkoord, Flamingo Biotemechanical Lab y Easychatbot. Los ganadores dedicaron unas pequeñas palabras a aquellos que los apoyaron e incluso a los beneficiarios de sus startups, como fue el caso de Minifunkids que dedicó el premio a los niños con los que trabaja. El fin principal del premio Andalucía Roadshow, como comentó la presentadora Helena Díez-Fuentes, es la de «promover que las ganadoras sean más solventes, capaces de crecer y atraer inversiones».

Javier Sánchez Rojas dio las gracias al consejero, las cámaras de comercio de Andalucía, y afirmó que, «para todas las startups participantes, las puertas de Granada y del emprendimiento continúan abiertas». Agradeció a su vez al evento de Alhambra Venture. Por su parte, el consejero José Carlos Gómez Villamandos, puso en valor «la creatividad que existe en el mundo emprendedor andaluz», agradeciendo a las 40 empresas que se presentaron, «su trabajo y contribución para con la Andalucía innovadora, así como un reconocimiento a los premiados».

El concurso

El proceso consistió en la presentación de once startups, mediante un pitch de cinco minutos, ante el jurado compuesto por representantes de las entidades impulsoras del programa, startups andaluzas de referencia, inversores y demás colaboradores; Raquel Maldonado Morón, Fundraising and M&A for startups, Founder at Stratelion, Javier González Navarro, director general de Fomento del Emprendimiento, Mercedes León Lozano, directora gerente del Consejo Andaluz de Cámaras y José Fuerte, CEO de OWO games. Los expertos tomaron nota para más tarde deliberar acerca de los ganadores de esta sección.

Las startups seleccionadas fueron, Veiko, Tudestino Sostenible, Minifunkids, Oasis Carbón, Marisma Biomed, KeplerKoord, Gibraldone, Flamingo Biomechanical Lab, EONSEA, Easychatbot y Venturi tecnologies.

Las diferentes presentaciones fueron precedidas por el saludo de bienvenida por parte del periodista de IDEAL Diego Callejón. Veiko fue quien puso en marcha la ronda de presentación con su marketplace transaccional de vehículos, que conecta concesionarios y compraventas de manera digital, para el proceso de tasación, peritación y subasta de vehículos de ocasión en menos de 48 hrs. La segunda startups en presentar su proyecto fue Tudestino sostenible, su propuesta fue un certificado de Sostenibilidad Turística dirigido a restaurantes, hoteles, centros turísticos y destinos. Permitiendo certificar a aquellas empresas turísticas y destinos, que cumplan los requisitos mínimos para obtenerlo, entrando a formar parte de una comunidad de negocios comprometidos con la sostenibilidad turística.

Seguida de Minifunkids, dedicada a la realidad virtual para ayudar a niños con necesidades educativas especiales y neurodiversidad, con ejemplos reales de la eficiencia de su proyecto, la inclusividad y eficiencia a nivel social, principalmente infantil. OASIS Carbon, expuso su proyecto de desarrollar un ecosistema digital para la certificación y comercialización de créditos de carbono generados por prácticas agrícolas sostenibles. Permitiendo a agricultores capturar CO₂ en sus cultivos y vender dichos créditos en el mercado voluntario, generando ingresos adicionales.

Más tarde expuso Marisma Biomed, una empresa bio-food-tech que desarrolla suplementos y alimentos funcionales a partir de ingredientes de la marisma. Ofreciendo soluciones naturales, efectivas y sostenibles para mejorar la salud cardiovascular y el bienestar de las personas.

Keplerkoord fue la sexta concursante con su propuesta enmarcada dentro del sector espacial, desarrollando sistemas de referencia mejorados dedicados al soporte en el que trabajan el Sistema de Navegación Global por Satélites, por sus siglas, GNSS. Posteriormente, el Grupo Gibraldrone se presentó como un grupo especializado en soluciones tecnológicas aplicadas a empresas, con líneas de negocio en drones, gemelos digitales, inteligencia artificial, marketing digital y producción audiovisual. También participó, Flamingo Biomechanical Lab, centrada en la creación de gemelos digitales de cada paciente a través de pruebas de imagen, mejorando los resultados de intervenciones quirúrgicas con su propio algoritmo y reduciendo el número de las mismas, para dar un diagnóstico más temprano y preciso.

Para ir concluyendo la startup EONSEA trajo un modelo de negocio basado en ofrecer un servicio de inspección subacuática automatizado, seguro y escalable. También, Earychtabot, presentó su campaña de recobros con Inteligencia Artificial a nivel mundial. Por último Venturi Tecnologies, donde combinan sensores IoT, inteligencia artificial y formación técnica para que cualquier explotación agrícola pueda optimizar recursos, mejorar su rentabilidad y reducir el estrés operativo del día a día.