El gigante de viajes Thomas Cook quiebra y deja tirados a 600.000 turistas en el extranjero

Aviación civil ha comenzado la repatriación de 150.000 británicos, mientras que el Gobierno asumirá el coste de los hoteles que han quedado sin pagar

Thomas Cook, la gran empresa del turismo con 178 años de existencia, ha colapsado y gobiernos europeos organizan la repatriación de unos 600.000 clientes de sus destinos. La compañía tiene en España más de cincuenta hoteles en 17 países, una pequeña línea aérea, una plantilla de cerca de 2.500 empleados y lleva cada año a destinos españoles a unos 4 millones de turistas de otros países europeos.

El grupo, que incluye hoteles, una línea área y agencias de viajes tiene su sede en Reino Unido y su cotización en la bolsa de Londres, pero los principales propietarios eran alemanes y chinos. Como consecuencia de una deuda de cerca de 1.500 millones de euros, había negociado una capitalización de la sociedad por unos 1.000 millones con la china Fosun, que es accionista, y bancos y fondos tenedores de bonos de la compañía.

Pero, en los últimos días, los gestores de la compañía han intentado salvarla ante la necesidad de lograr cerca de 200 millones adicionales para hacer frente a las necesidades de liquidez por la demanda de sus proveedores preocupados por la situación de la compañía y por la caída de los ingresos al final de la temporada estival. Solicitó al Gobierno británico este fin de semana ayuda para salvar la compañía, pero le fue negada.

Repatriación

La Autoridad de Aviación Civil británica ha pedido a los clientes que habían comprado vuelos que no vayan a los aeropuertos y ha iniciado la mayor repatriación de británicos -más de 150.000- desde la II Guerra Mundial, coordinándose con otras líneas aéreas, en la mayor operación de este tipo en la historia de Reino Unido. La disolución de la compañía se anunció en la madrugada, tras asegurarse de que sus 117 aviones estaban en tierra.

Se estima que el proceso para repatriar a los británicos empezará hoy y durará hasta el próximo 6 de octubre, y se calcula que será el doble de los esfuerzos hechos en octubre de 2017 cuando la aerolínea Monarch colapsó, lo que obligó a la CAA a poner en el aire 567 aviones para repatriar a unas 84.000 personas. La CAA indicó que ha empezado a contactar con los hoteles donde están los clientes de Thomas Cook para informarles de que el coste de su alojamiento será asumido por el Gobierno.

El director de política de la CAA, Tim Johnson, ha pedido a los clientes de Thomas Cook que tenían previsto viajar este lunes, que no acudan al aeropuerto porque los vuelos están cancelados. «Para aquellos que no han empezado sus vacaciones, vamos a publicar detalles de cómo reclamar el reembolso en la página web no más tarde del próximo lunes», precisó Johnson.

El primer ministro británico, Boris Johnson, ha afirmado a los medios en el avión que lo lleva a EE UU que el Gobierno hará todo lo que pueda para repatriar a sus ciudadanos. «Nuestros pensamientos están con los clientes de Thomas Cook, los turistas que ahora afrontan dificultades para volver a casa. Haremos todo lo que podamos para traerlos a casa», añadió. También pidió una investigación sobre el colapso a fin de asegurar que los turoperadores estén más protegidos y evitar que se repita una caída como la de Thomas Cook.

Miles de afectados en España

Thomas Cook no confirmó a este periódico en los últimos días el número de turistas que tenía en este momento en España, pero habrá miles de afectados, principalmente alemanes, británicos y escandinavos, que habían contratado paquetes de vacaciones o estancias en sus 29 hoteles en las islas Baleares, 20 en las Canarias y 6 en la España peninsular. Sus vuelos de regreso ahora han sido cancelados. La línea aérea en Mallorca, con seis aviones, también ha sido afectada.

La prensa británica ha publicado desde el viernes que las negociaciones para lograr la capitalización extra eran difíciles y existía la posibilidad de un colapso de la compañía, creando temor entre clientes y proveedores Los fondos de la asociación de operadores turísticos, Atol, pagarían el importe de los paquetes ya contratados por clientes, pero el importe de los vuelos solo está cubierto por pólizas de seguro de los propios clientes.