El magnate Elon Musk, en el aeropuerto de Morristown (New Jersey) para un acto promocional. AFP

Los accionistas de Tesla pagarán hasta 878.000 millones de dólares a Elon Musk la próxima década

El magnate tecnológico y fundador de la firma automovilística logra un respaldo del 75% en la votación de la junta a su subida de sueldo y también a un plan que incluye expandir los robotaxis y vender robots humanoides

R. C.

Viernes, 7 de noviembre 2025, 00:22

El fundador y director ejecutivo de Tesla, Elon Musk, obtuvo una rotunda victoria este jueves cuando los accionistas aprobaron un paquete salarial de hasta 878 ... 000 millones de dólares (unos 760.200 millones de euros al cambio actual) durante la próxima década, respaldando así su visión de convertir al fabricante de vehículos eléctricos en un gigante de la inteligencia artificial y la robótica. Tras conocerse la noticia, las acciones de la firma automovilística subieron un 1 % en las operaciones fuera de horario. La propuesta fue aprobada con más del 75 % de los votos a favor.

