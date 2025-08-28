Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Archivo

Acciona se adjudica un macroproyecto ferroviario en Canadá

El contrato incluye la construcción de siete nuevas estaciones y 9,2 kilómetros de línea de tren ligero para mejorar las conexiones entre Toronto y Mississauga

C. P. S.

Jueves, 28 de agosto 2025, 18:14

Metrolinx (organismo público de infraestructuras de Ontario) ha adjudicado el contrato para diseñar y construir la extensión oeste de la Línea 5 de Eglinton, en Toronto (Canadá). El proyecto consiste en una ampliación de 9,2 kilómetros a la línea de tren ligero con siete nuevas estaciones, cuatro de ellas subterráneas, que se extenderán desde la estación Mount Dennis, ya construida, hasta Renforth Drive.

Además de las obras de construcción, el consorcio Trillium Rail Partners, formado por Acciona (40 %), Amico (30 %) y Alberici (30 %), también se encargará de integrar los sistemas de operación y control del ferrocarril, así como las redes de señalización, comunicaciones y datos. El diseño corre a cargo de WSP.

El proyecto supone una importante ampliación del actual tren ligero, que contribuirá a reducir los tiempos de viaje y las emisiones de gases de efecto invernadero.

Las autoridades de transporte de Ontario estiman una reducción de hasta 6,5 millones de desplazamientos en coche anualmente, gracias a lo que se logrará una reducción de hasta 5.800 toneladas de emisiones al año.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «La mujer fallecida vino hace meses pidiendo auxilio a la farmacia»
  2. 2

    A prisión tras presuntamente matar a golpes a su pareja en Motril
  3. 3 El mesón que se encuentra a la venta en un reconocido pueblo de Granada
  4. 4

    «¿Quién le va a pagar ahora un hotel a mi hijo y su mujer para vivir?»
  5. 5 El Corte Inglés lanza una rebaja exprés para el aceite de oliva virgen extra de Maestros de Hojiblanca
  6. 6

    El presunto homicida de la mujer de Motril pidió ayuda a un tercero porque ella «estaba sangrando»
  7. 7 El folleto de las fiestas de Chauchina genera polémica entre los vecinos
  8. 8 La ONCE reparte 815.000 euros en pleno centro de Granada
  9. 9

    El litro de AOVE rompe la barrera de los cuatro euros: «No debería asustarnos»
  10. 10

    El Granada prioriza el fichaje de Vencedor para la medular

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Acciona se adjudica un macroproyecto ferroviario en Canadá

Acciona se adjudica un macroproyecto ferroviario en Canadá