Transformadores eléctricos Antonio López

Las eléctricas cierran filas para que la CNMC escuche el «clamor» del sector y mejore la remuneración a las redes

Reclaman elevar la tasa al 7,5%, en línea con la media europea y que la metodología se equipare a la de otros sectores remunerados como el aeroportuario o el ferroviario

Cristina Cándido

Cristina Cándido

Miércoles, 1 de octubre 2025, 11:44

Las eléctricas elevan la presión para que la tasa de retribución a las redes del 6,46% para el periodo 2026-2031 que propuso la ... Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) se iguale al de la media europea y que la metología para calcularla sea similar a la que se aplica en sectores como el aeroportuario o el ferroviario.

