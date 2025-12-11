Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El ministro griego de Economía, Kyriakos Pierrakakis. Consejo Europeo

El ministro de Finanzas griego, Kyriakos Pierrakakis, nombrado nuevo presidente del Eurogrupo

El heleno ha logrado el respaldo únanime de sus pares para el cargo, al que el que el ministro español Carlos Cuerpo renunció a optar para aumentar las posibilidades de España en el BCE

Olatz Hernández

Olatz Hernández

Jueves, 11 de diciembre 2025, 17:32

El ministro de Finanzas griego, Kyriakos Pierrakakis, ha sido elegido este jueves presidente del Eurogrupo, el foro económico de los países del euro por unanimidad. ... El heleno aspiraba al cargo junto a su colega belga, Vicent van Petegem, al que finalmente ha conseguido superar. A su llegada a este encuentro, el ministro de Economía español, Carlos Cuerpo, ha confirmado este jueves que España optará a uno de los puestos del comité ejecutivo del Banco Central Europeo (BCE) para mantener su influencia tras la salida del vicepresidente Luis de Guindos. El ministro no ha desvelado el cargo al que aspirará el país ni ha revelado si el Gobierno ya tiene en mente quién sería la persona que optaría a este puesto, pero ha destacado que se tratará de una candidatura «potente y competente».

