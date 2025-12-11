El ministro de Finanzas griego, Kyriakos Pierrakakis, nombrado nuevo presidente del Eurogrupo
El heleno ha logrado el respaldo únanime de sus pares para el cargo, al que el que el ministro español Carlos Cuerpo renunció a optar para aumentar las posibilidades de España en el BCE
Jueves, 11 de diciembre 2025, 17:32
El ministro de Finanzas griego, Kyriakos Pierrakakis, ha sido elegido este jueves presidente del Eurogrupo, el foro económico de los países del euro por unanimidad. ... El heleno aspiraba al cargo junto a su colega belga, Vicent van Petegem, al que finalmente ha conseguido superar. A su llegada a este encuentro, el ministro de Economía español, Carlos Cuerpo, ha confirmado este jueves que España optará a uno de los puestos del comité ejecutivo del Banco Central Europeo (BCE) para mantener su influencia tras la salida del vicepresidente Luis de Guindos. El ministro no ha desvelado el cargo al que aspirará el país ni ha revelado si el Gobierno ya tiene en mente quién sería la persona que optaría a este puesto, pero ha destacado que se tratará de una candidatura «potente y competente».
El ministro ha afirmado que «España tiene un mensaje muy claro y es que quiere permanecer en esa comisión ejecutiva, quiere seguir teniendo un rol importante dentro del BCE». Cuerpo apunta al buen momento que atraviesa la economía española y al «peso como accionista» del país dentro de esta entidad.
Estas declaraciones las ha hecho a su llegada a la reunión del Eurogrupo en la que se ha nombrado al próximo presidente del foro económico de los países del euro, un puesto al que aspiraban Bélgica y Grecia, después de que Cuerpo anunciara que no presentaría su candidatura. Finalmente se ha impuesto el candidato griego, Kyriakos Pierrakakis. El ministro de Finanzas letón, Arvils Aseradens, ha felicitado a su colega y le ha deseado «éxito» liderando el Eurogrupo «para evolucionar, adaptarse y enfrentar los desafíos con claridad y un fuerte compromiso colectivo»
La «odisea» griega
El ministro griego, que forma parte del Partido Popular Europeo (PPE) -que es mayoría en este foro económico- estará en el cargo por dos años y medio, después de la salida por sorpresa del irlandés Paschal Donohoe, que en noviembre anunció que dimitía para ocupar un puesto directivo en el Banco Mundial. La elección de Pierrakakis, graduado en Informática, se ha decidido por unanimidad y tiene mucho de simbólico, ya que se da 15 años después de que el Europa impusiera condiciones fiscales a sus tres rescates y de que sobrevolara la idea de que el país abandonara el euro.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión