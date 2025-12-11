El ministro de Finanzas griego, Kyriakos Pierrakakis, nombrado nuevo presidente del Eurogrupo

El ministro de Finanzas griego, Kyriakos Pierrakakis, ha sido elegido este jueves presidente del Eurogrupo, el foro económico de los países del euro por unanimidad. ... El heleno aspiraba al cargo junto a su colega belga, Vicent van Petegem, al que finalmente ha conseguido superar. A su llegada a este encuentro, el ministro de Economía español, Carlos Cuerpo, ha confirmado este jueves que España optará a uno de los puestos del comité ejecutivo del Banco Central Europeo (BCE) para mantener su influencia tras la salida del vicepresidente Luis de Guindos. El ministro no ha desvelado el cargo al que aspirará el país ni ha revelado si el Gobierno ya tiene en mente quién sería la persona que optaría a este puesto, pero ha destacado que se tratará de una candidatura «potente y competente».

El ministro ha afirmado que «España tiene un mensaje muy claro y es que quiere permanecer en esa comisión ejecutiva, quiere seguir teniendo un rol importante dentro del BCE». Cuerpo apunta al buen momento que atraviesa la economía española y al «peso como accionista» del país dentro de esta entidad.

Estas declaraciones las ha hecho a su llegada a la reunión del Eurogrupo en la que se ha nombrado al próximo presidente del foro económico de los países del euro, un puesto al que aspiraban Bélgica y Grecia, después de que Cuerpo anunciara que no presentaría su candidatura. Finalmente se ha impuesto el candidato griego, Kyriakos Pierrakakis. El ministro de Finanzas letón, Arvils Aseradens, ha felicitado a su colega y le ha deseado «éxito» liderando el Eurogrupo «para evolucionar, adaptarse y enfrentar los desafíos con claridad y un fuerte compromiso colectivo»

La «odisea» griega

El ministro griego, que forma parte del Partido Popular Europeo (PPE) -que es mayoría en este foro económico- estará en el cargo por dos años y medio, después de la salida por sorpresa del irlandés Paschal Donohoe, que en noviembre anunció que dimitía para ocupar un puesto directivo en el Banco Mundial. La elección de Pierrakakis, graduado en Informática, se ha decidido por unanimidad y tiene mucho de simbólico, ya que se da 15 años después de que el Europa impusiera condiciones fiscales a sus tres rescates y de que sobrevolara la idea de que el país abandonara el euro.