Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Turistas por las calles de Bilbao. L. A. Gómez

El crecimiento de la economía se modera a niveles de hace dos años pese al impulso del consumo de las familias

El INE revela la ralentización del PIB en verano, con un avance trimestral del 0,6% y del 2,8% en tasa anual, la cifra más baja desde finales de 2023

Edurne Martínez

Edurne Martínez

Madrid

Miércoles, 29 de octubre 2025, 09:06

Comenta

La economía española sigue manteniendo un buen pulso de crecimiento, sobre todo si se compara con la evolución de sus socios europeos, pero en el ... tercer trimestre del año se ha enfriado el ritmo de avance del Producto Interior Bruto (PIB). Según los datos adelantados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el PIB ha crecido un 0,6% en el tercer trimestre, coincidiendo con los meses de verano (julio a septiembre), lo que supone un frenazo desde el 0,8% del segundo trimestre. Además, a nivel anual, el PIB avanza un 2,8%, tres décimas por debajo del primer y segundo trimestre y el menor ritmo de crecimiento desde finales de 2023.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La UGR traslada el pésame a la familia de la estudiante fallecida este lunes en un piso: «Deja una huella imborrable»
  2. 2 La fecha en la que subirá el diésel y la gasolina hasta 45 céntimos
  3. 3 La autopsia de la joven muerta en un piso de estudiantes de Granada no es concluyente
  4. 4 Oliver, el negocio más histórico y «auténtico de Granada» desde 1850, ahora también online
  5. 5 Última hora de Aemet: avisos por tormentas en Granada este miércoles y tornados y trombas marinas en la Costa
  6. 6 La majestuosa casa granadina de hace 183 años que poca gente conoce
  7. 7 Roban joyas a la Virgen del Rosario que fueron entregadas temporalmente por devotos
  8. 8 Cortes en la A-7 en Granada hasta Navidad por la mejora de cuatro túneles en la Costa
  9. 9 Tres detenidos en Las Gabias por extorsionar y amenazar con una escopeta a un joven
  10. 10

    Hongla, fuera de la convocatoria por decisión técnica

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El crecimiento de la economía se modera a niveles de hace dos años pese al impulso del consumo de las familias

El crecimiento de la economía se modera a niveles de hace dos años pese al impulso del consumo de las familias