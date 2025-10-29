El crecimiento de la economía se modera a niveles de hace dos años pese al impulso del consumo de las familias El INE revela la ralentización del PIB en verano, con un avance trimestral del 0,6% y del 2,8% en tasa anual, la cifra más baja desde finales de 2023

Edurne Martínez Madrid Miércoles, 29 de octubre 2025, 09:06 Comenta Compartir

La economía española sigue manteniendo un buen pulso de crecimiento, sobre todo si se compara con la evolución de sus socios europeos, pero en el ... tercer trimestre del año se ha enfriado el ritmo de avance del Producto Interior Bruto (PIB). Según los datos adelantados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el PIB ha crecido un 0,6% en el tercer trimestre, coincidiendo con los meses de verano (julio a septiembre), lo que supone un frenazo desde el 0,8% del segundo trimestre. Además, a nivel anual, el PIB avanza un 2,8%, tres décimas por debajo del primer y segundo trimestre y el menor ritmo de crecimiento desde finales de 2023.

Esta pérdida de inercia confirma las previsiones del Banco de España, que aunque mejoró en dos décimas su previsión para el cierre de año, auguraba una tendencia de «desaceleración gradual» desde los elevados crecimientos de la primera mitad del año hasta un ritmo del 0,6% o 0,7% en la segunda. Estos ritmos de avance siguen siendo «compatibles» con el crecimiento potencial de la economía española, del entorno del 2%. Su previsión para fin de año se quedaba en un 2,6%, por debajo del 2,7% que calcula el Gobierno. En actualización Los periodistas de este diario están trabajando para ampliar y completar esta información

