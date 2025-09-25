El consejero de Hacienda reivindica en Bruselas el modelo financiero vasco

El modelo vasco podría servir como guía para definir las políticas fiscales internacionales. El consejero vasco de Hacienda y Finanzas ha concluido este jueves dos ... días de trabajo en Bruselas en los que ha reivindicado el modelo financiero de Euskadi. «En un mundo cada vez más interdependiente y globalizado consideramos fundamental que las regiones con competencias fiscales tengamos voz propia», ha asegurado Noël d'Anjou, tras reunirse con el director general de Fiscalidad y Unión Aduanera de la Comisión Europea, Gerassimos Thomas, y con el equipo de la vicepresidenta primera y comisaria de Competencia de la Comisión Europea, Teresa Ribera, entre otros.

D'Anjou ha defendido el sistema de financiación foral y el Concierto Económico vasco «un modelo singular» dentro de España, «que garantiza una financiación adecuada, equilibrada y plenamente alineada con nuestras competencias y necesidades territoriales». El consejero ha destacado que las reuniones han sido «intensas y fructíferas» y que el modelo vasco ha demostrado ser «un instrumento eficaz para fortalecer nuestro autogobierno y asegurar una prestación de servicios públicos de calidad».

Los encuentros con los equipos comunitarios también han servido para entender cómo se están aplicando las prioridades europeas de simplificación, competitividad y autonomía estratégica y ayudar a ayudar a coordinar estas políticas con las del Gobierno vasco «que están alineadas con las de la Unión Europea», ha destacado el consejero, quien ha reivindicado la «voz propia» que tiene Euskadi en esta materia.