Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Sundar Pichai, el consejero delegado de Google. EFE

La Comisión Europea multa a Google con 2.950 millones por abusar del mercado de la publicidad digital

Bruselas da un plazo de 60 días para que la tecnológica presente un plan para eliminar los conflictos de interés y remediar la situación

Gonzalo Ruiz

Gonzalo Ruiz

Viernes, 5 de septiembre 2025, 17:33

Multa histórica a Google. La Comisión Europea ha impuesto al conglomerado tecnológico estadounidense una sanción de 2.950 millones de euros por infringir las normas ... antimonopolio de la Unión Europea (UE) al «distorsionar la competencia en el sector de la tecnología publicitaria» ('adtech'). Según Bruselas, la compañía norteamericana habría favorecido de manera sistemática sus propios servicios en perjuicio de rivales, editores y anunciantes durante más de una década.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El Gobierno cerrará al tráfico un tramo de la A-44 hasta finales de diciembre por las obras del viaducto de Rules
  2. 2 Un siniestro de tráfico con un fallecido obliga a cerrar un carril y provoca grandes atascos en la GR-30
  3. 3 El niño sorprendido con un revólver, cartuchos y droga llevaba un libro de Pablo Escobar
  4. 4

    «Voy a bajar en calzoncillos con una escopeta y te voy a matar»
  5. 5

    Diputación convertirá en VPO esqueletos de edificios parados por la crisis hace 17 años
  6. 6

    Quejas vecinales en Churriana por la presencia de ratas «enormes» en un residencial
  7. 7

    La Alhambra estrena el Carmen de los Porcel, donde irá el museo Amazigh
  8. 8 Roba el móvil a un joven que le había comprado comida en un supermercado de Granada
  9. 9

    Piden la entrega de todos los bienes a la orden que investiga el Vaticano
  10. 10

    Vigas gigantes y 188.000 kilos de tablero dan forma al viaducto sobre la A-92G

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La Comisión Europea multa a Google con 2.950 millones por abusar del mercado de la publicidad digital

La Comisión Europea multa a Google con 2.950 millones por abusar del mercado de la publicidad digital