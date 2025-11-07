Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Gerardo Mariñas, autor de 'El cambio permanente: Management efectivo para tiempos de incertidumbre', R.C.

'El cambio permanente': cómo anticiparse al futuro que ya está ocurriendo

El consultor Gerardo Mariñas González ofrece en su libro un método práctico y sistémico para convertir la incertidumbre en estrategia y el cambio en ventaja competitiva

Cristina Cándido

Cristina Cándido

Viernes, 7 de noviembre 2025, 11:36

Comenta

Una sequía en Egipto que termina provocando una crisis migratoria. Una escaramuza en África que pone en jaque la fabricación de chips en Taiwán. Una ... guerra en Europa que sacude las cadenas logísticas globales. Nada de esto parece conectado a primera vista, pero en el mundo que describe Gerardo Mariñas González en 'El cambio permanente: Management efectivo para tiempos de incertidumbre', cada acontecimiento tiene ramificaciones que alcanzan a todos. Publicado por ESIC Editorial, el libro parte de una constatación incómoda: ya no basta con adaptarse, hay que aprender a convivir con la incertidumbre como una constante estructural del negocio. Y esta obra se presenta como una herramienta esencial para entender —y sobre todo gestionar— la aceleración del cambio.

