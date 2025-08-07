La caída de los carburantes abarata el verano a los conductores a mínimos de 2022
El diésel firma un descenso interanual del 2,8% hasta los 1,432 euros de media, frente a los 1,893 que se pagaban hace tres años
Jueves, 7 de agosto 2025, 11:27
Repostar gasolina este mes de agosto es más barato que en el mismo mes de los últimos cuatro veranos. El precio medio del litro de ... diésel, después de tres de alzas consecutivas que le habían llevado a máximos desde principios de abril, ha caído esta semana un 0,2% frente a hace siete días, situándose en los 1,432 euros. En el caso del precio medio del litro de gasolina -que se había matenido estable en las últimos 21 días, bajó un 0,2% respecto a la semana anterior, hasta los 1,486 euros, según los últimos datos del Boletín Petrolero de la UE.
Así, con los precios actuales, llenar un tanque medio de 55 litros de diésel tiene un coste de unos 78,76 euros, unos 2,31 euros menos que en las mismas fechas del año pasado, cuando ascendía a casi 81,07 euros. Para los vehículos de gasolina, un depósito medio (55 litros) supone un desembolso actualmente de unos 81,73 euros, unos 6,43 euros menos que en 2024, cuando suponía unos 88,16 euros.
En concreto, se ha producido una caída interanual del 2,8% en el precio del diésel, que cuesta de media 1,432 euros, frente a los 1,893 que se pagaban al inicio del puente de agosto de 2022. Es decir, un 24,4% más. El precio medio del litro del diésel se mantiene claramente por debajo de los niveles en que estaba antes del estallido de la invasión rusa de Ucrania, que comenzó el 24 de febrero de 2022, cuando era de 1,479 euros el litro. La gasolina, mientras, sigue la misma senda por debajo del precio de los 1,591 euros el litro de entonces. En ambos casos los precios se mantienen lejos de los máximos que registraron en el mes de julio de 2022, cuando la gasolina alcanzó los 2,141 euros y el gasóleo los 2,1 euros.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.