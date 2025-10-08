Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

EFE

Bruselas propone un escudo para proteger a los agricultores europeos ante el acuerdo con Mercosur

La Comisión Europea plantea medidas para responder a las preocupaciones del sector e incluye salvaguardas para productos sensibles como la carne de vacuno, las aves de corral y el arroz

Olatz Hernández

Olatz Hernández

Miércoles, 8 de octubre 2025, 15:14

Las preocupaciones de los agricultores y ganaderos y de países como Francia ante el acuerdo comercial con Mercosur han llevado a la Comisión Europea a ... plantear una serie de medidas para proteger a los productores europeos. El Ejecutivo comunitario ha planteado este miércoles un escudo ante el posible aumento de importaciones o caídas de precios provocadas por los productos importados desde los países de Mercosur (Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay), poniendo el foco en sectores «sensibles».

