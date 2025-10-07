Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Bruselas propone elevar los aranceles europeos al acero al 50%

La iniciativa, que debe recibir el respaldo del Consejo y la Eurocámara, busca proteger al sector del acero y frenar la llegada de materiales chinos

Olatz Hernández

Martes, 7 de octubre 2025, 17:28

La Comisión Europea quiere proteger al sector europeo del acero de la sobrecapacidad global. Este martes Bruselas ha propuesto limitar las importaciones libres de aranceles ... a 18,3 millones de toneladas al año, lo que supone una reducción del 47% respecto a la cuota marcada en 2024, y duplicará los aranceles para las importaciones que superen esa barrera hasta el 50%, frente al 25% que se aplicaba anteriormente. La propuesta de la Comisión deberá ahora recibir el respaldo de los Veintisiete y del Parlamento Europeo para entrar en vigor.

