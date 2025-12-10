Bruselas pide acelerar los permisos para las infraestructuras de redes eléctricas

La Comisión Europea ha presentado este miércoles un plan para acelerar el despliegue de las redes eléctricas y mejorar las interconexiones eléctricas europeas, con especial ... mención a España. Entre sus recomendaciones está el llamamiento a «acelerar las concesiones» para infraestructuras energéticas, simplificando los procesos de permisos para proyectos de energías renovables e infraestructuras de la red eléctrica, una medida con la que quieren evitar los retrasos administrativos.

El documento apunta a la necesidad de introducir una dirección y coordinación europea para priorizar proyectos y evitar duplicidades y cuellos de botella regulatorios e insiste en que las redes eléctricas sólo se desplegarán a la velocidad necesaria si los permisos dejan de ser un obstáculo. La propuesta pide, además, incluir mecanismos de participación ciudadana que garanticen la aceptación pública de estos proyectos.

En materia de interconexiones transnacionales, la Unión Europea (UE) también tiene trabajo por delante. La Comisión señala que muchas de las necesidades de capacidad transfronteriza del bloque comunitario seguirán sin cumplirse para 2030. Las cifras son claras: muchos países europeos no llegarán al objetivo mínimo del 15% de interconexión para 2030. España -considerada una isla energética- es uno de los países de la UE más afectados por su limitada capacidad de interconexión con Francia. La propuesta del Ejecutivo comunitario implica un impulso directo a esta interconexión.

El Ejecutivo comunitario también apuesta por mejorar la eficiencia de las redes eléctricas y su capacidad de integración de las renovables, creando «autopistas energeticas», que aseguren un flujo eficiente, barato y seguro entre los países europeos. Para lograrlo se plantea la incorporación de nuevas tecnologías como sistemas avanzados de gestión digital de la red, infraestructuras de almacenamiento y una monitorización inteligente.

La vicepresidenta ejecutiva de la Comisión y responsable para la Transición Verde, Teresa Ribera, ha destacado que el plan presentado este miércoles «es más que una política. Es nuestro compromiso para un futuro inclusivo en el que toda Europa se pueda beneficiar de la revolución energética: energía más limpia y barata, reduciendo nuestra dependencia de los combustibles fósiles importados, un suministro más seguro y protección ante posibles subidas de precios».