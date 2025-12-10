Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Manu Cecilio

Bruselas pide acelerar los permisos para las infraestructuras de redes eléctricas

La Comisión Europea recomienda mejorar las interconexiones eléctricas, lo que supone un impulso directo a la conexión entre España y Francia

Olatz Hernández

Miércoles, 10 de diciembre 2025, 12:03

La Comisión Europea ha presentado este miércoles un plan para acelerar el despliegue de las redes eléctricas y mejorar las interconexiones eléctricas europeas, con especial ... mención a España. Entre sus recomendaciones está el llamamiento a «acelerar las concesiones» para infraestructuras energéticas, simplificando los procesos de permisos para proyectos de energías renovables e infraestructuras de la red eléctrica, una medida con la que quieren evitar los retrasos administrativos.

