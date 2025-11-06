Bruselas investiga a la Bolsa alemana y a Nasdaq por no respetar las normas de competencia

La Comisión Europea ha puesto la lupa sobre la Bolsa alemana y Nasdaq. Los servicios técnicos de Bruselas han lanzado una investigación formal antimonopolio contra ... las dos entidades para determinar si han infringido las normas de competencia europeas al coordinarse en el sector de cotización, negociación y compensación de derivados financieros. Más concretamente, este análisis evaluará si la Bolsa alemana y Nasdaq han pactado precios y se han repartido la demanda.

La Comisión Europea está preocupada porque las dos entidades «podrían haber suscrito un acuerdo o prácticas concertadas para no competir» entre ellas. Las dos compañías podrían haber «asignado la demanda, coordinado los precios e intercambiado información comercialmente sensible». De comprobarse, esta conducta podría infringir las normas de competencia de la UE que prohíben los cárteles y las prácticas comerciales restrictivas. «Los acuerdos anticompetitivos y las prácticas comerciales restrictivas pueden provocar la fragmentación del mercado y afectar, entre otros aspectos, a los precios y la calidad de los bienes y servicios ofrecidos, así como al funcionamiento del mercado único», destaca el comunicado de Bruselas.

Esta investigación forma parte de los esfuerzos de la Comisión para garantizar un Mercado Único «justo y abierto», y una Unión de Mercados de Capitales «plenamente integrada, en beneficio de inversores, empresas y consumidores». Estas condiciones son «fundamentales para lograr mercados financieros más eficientes y competitivos en la Unión Europea, en consonancia con los objetivos generales de crecimiento y competitividad».