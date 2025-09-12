Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Humo procedente de la combustión de un motor de un coche sale de dos tubos de escape. EFE/Oliver Weiken

Bruselas evita flexibilizar el fin de los vehículos de combustión más allá de 2035

Los fabricantes exigen espacio para desarrollar coches híbridos que usen motores alternativos después de la fecha fijada

Olatz Hernández

Olatz Hernández

Corresponsal en Bruselas

Viernes, 12 de septiembre 2025, 17:53

La industria automovilística europea enfrenta grandes desafíos: debe competir con los vehículos eléctricos chinos -más baratos- y enfrentarse a la descarbonización del sector. En este ... contexto, fabricantes europeos de automóviles mantuvieron este viernes en Bruselas una reunión con representantes de la Comisión Europea en la que su principal demanda era que el Ejecutivo comunitario flexibilice la prohibición de los motores de combustión a partir de 2035, dejando espacio para desarrollar vehículos híbridos impulsados por combustibles alternativos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Nueve heridos tras descarrilar el metro de Granada al chocar con un autobús
  2. 2 La Policía alerta de un bulo que circula por Santa Fe tras el terremoto registrado
  3. 3 Registrado un terremoto de magnitud 3,1 con epicentro en Santa Fe sentido en varios municipios de la provincia
  4. 4

    El mal estado de una tubería en Emperatriz Eugenia genera una columna de agua de varios metros
  5. 5 Detenido el conductor del atropello mortal en Pinos Puente tras darse a la fuga y entregarse después
  6. 6 El cambio de tiempo que llega a Granada este fin de semana
  7. 7

    «El vecino ejemplar ha pagado el pato con un delincuente»
  8. 8

    El Rubin Kazán negocia sin éxito para fichar a Martin Hongla
  9. 9

    Hallan muerto a un parapentista desaparecido en la sierra de Loja
  10. 10

    El secuestrador de Prado Negro disparó a su víctima con una pistola y tenía licencia de armas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Bruselas evita flexibilizar el fin de los vehículos de combustión más allá de 2035

Bruselas evita flexibilizar el fin de los vehículos de combustión más allá de 2035