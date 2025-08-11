Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

BBVA sigue adelante con la opa sobre el Sabadell

El banco vasco confirma su determinación de adquirir la entidad catalana a pesar de la venta del TSB, el reparto de dividendos y las condiciones impuestas por Moncloa

Lucas Irigoyen

Lucas Irigoyen

Lunes, 11 de agosto 2025, 18:16

BBVA seguirá adelante con la opa sobre el Sabadell. A pesar de la venta de la filial inglesa de la entidad catalana, el TSB, y ... el reparto de 2.500 millones de dividendos a su cuenta, y de la exigencia del Gobierno de España de mantener las dos entidades sin fusión comercial. El banco presidido por Carlos Torres sigue viendo rentabilidad en la compra del vallesano.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Queman seis viviendas en Pinos Puente relacionadas con el homicidio de un joven
  2. 2 La espectacular bola de fuego que se vio en el cielo de Granada y otras partes de Andalucía
  3. 3

    La nueva ley que permite desalojar a los okupas en 15 días
  4. 4

    Una Granada repleta de tesoros por descubrir (y gratis)
  5. 5 El bar de Granada que ofrece tapas a la brasa: «Es nuestra especialidad y a la gente les encantan»
  6. 6

    «Ahora quieren matar a un chiquillo de 20 años de los nuestros, un ojo por ojo»
  7. 7

    «No me puedo jubilar. Voy a tener que trabajar hasta que me muera»
  8. 8

    La venta de viviendas okupadas se duplica en Granada en tres meses
  9. 9

    El juzgado decreta el secreto de actuaciones en el homicidio de Pinos Puente
  10. 10

    Lucas Boyé padece un esguince de ligamento lateral en su rodilla

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal BBVA sigue adelante con la opa sobre el Sabadell

BBVA sigue adelante con la opa sobre el Sabadell