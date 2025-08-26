Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El presidente del Banco Sabadell, Josep Oliu (i), y el presidente del BBVA, Carlos Torres Vila (d) Europa Press

Sabadell ultima otro pago de dividendos a la espera de que BBVA mueva ficha

La entidad catalana repartirá 370 millones este viernes mientras el mercado presiona para que el banco vasco mejore el precio de su oferta

Ana Barandiaran

Martes, 26 de agosto 2025, 00:38

La principal estrategia del Banco Sabadell para combatir la opa de BBVA ha sido seducir a sus accionistas con suculentos dividendos que les convenzan de ... rechazar la oferta y del atractivo de su apuesta por seguir en solitario. Con esta hoja de ruta, este mismo viernes ejecutará un nuevo reparto con la primera retribución a cuenta con cargo al ejercicio 2025. El pago obligará al banco vasco a realizar un ajuste automático de su ecuación de canje, un pequeño cambio como antesala del gran dilema que afronta la entidad presidida por Carlos Torres: si mejorar su oferta y en qué cuantía. Es algo que el mercado ya descuenta desde hace tiempo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere la actriz Verónica Echegui a los 42 años
  2. 2

    Vuelca un coche en el Centro y los peatones ayudan a sacar al ocupante
  3. 3

    Estabilizado el incendio forestal en Alhama
  4. 4 Carrefour lanza una rebaja exclusiva en su aceite de oliva Coosur serie Oro antes de acabar agosto
  5. 5 El famoso chiringuito de las subastas de pescado se hace con El Barco de Churriana
  6. 6 Sorprendido un hombre de 30 años grabando en el vestuario femenino de un centro deportivo de Granada
  7. 7 Verónica Echegui, el talento que pasó de Juani a ser una de las actrices más versátiles del cine español
  8. 8 El rincón de Granada que National Geographic destaca por su «pasado pirata»
  9. 9 La nueva creación de la calle Elvira
  10. 10 El Puente de Piedra de Isabel II de un pueblo de Granada cumple 166 años

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Sabadell ultima otro pago de dividendos a la espera de que BBVA mueva ficha

Sabadell ultima otro pago de dividendos a la espera de que BBVA mueva ficha