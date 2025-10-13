Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Sabadell repunta en Bolsa y se aferra al voto de sus clientes accionistas para frenar a BBVA

La prima positiva de la opa se estrecha del 3% al 2,2% en la semana en la que se conocerá su resultado

Clara Alba

Clara Alba

Lunes, 13 de octubre 2025, 14:23

Comenta

La Bolsa se prepara para dictar sentencia sobre la opa de BBVA a Banco Sabadell, a apenas cuatro días de que la CNMV anuncie el ... resultado oficial de la operación, cuyo periodo de aceptación finalizó el viernes. Aunque hasta el viernes no se conocerá toda la información, los inversores empiezan a hacer cábalas y a ajustar posiciones, conscientes de que cualquier dato que se filtre al mercado podría influir en la cotización de ambas entidades.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cubren la estatua de Isabel y Colón en Granada para protestar contra el Día de la Hispanidad
  2. 2 La fundación Herogra proyecta un gran hospital oncológico en el PTS
  3. 3 Aviso de la traumatóloga Geek sobre el mal de los huesos que amenaza a «la mitad de la población»
  4. 4

    El Parque Nacional eliminará el último vestigio humano de la cumbre del Veleta
  5. 5 Un pueblo del Valle de Lecrín celebrará este domingo la Primera Fiesta de las Granadas
  6. 6 El delito de ir a 207 km/h por una carretera de Motril con límite de cien
  7. 7

    El Granada no acudirá al mercado libre de delanteros por la lesión de Bouldini
  8. 8 Morante de la Puebla se corta la coleta en Las Ventas y deja huérfano el toreo
  9. 9

    Rehabilitan un edificio de San Juan de Dios para construir seis viviendas turísticas
  10. 10

    El hombre muerto hace mes y medio en el distrito Beiro recibió un golpe en la cabeza

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Sabadell repunta en Bolsa y se aferra al voto de sus clientes accionistas para frenar a BBVA

Sabadell repunta en Bolsa y se aferra al voto de sus clientes accionistas para frenar a BBVA