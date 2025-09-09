Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El presidente de Banco Sabadell, Josep Oliu, junto al consejero delegado, César González-Bueno. Efe

Sabadell cree que BBVA mejorará su oferta y pone en duda los números del folleto

El consejo de la entidad emitirá en los próximos días su valoración y recomendación sobre la oferta del banco vasco

Clara Alba

Clara Alba

Martes, 9 de septiembre 2025, 15:52

La opa de BBVA sobre Banco Sabadell entra en su recta final con muchas dudas en torno al éxito total de la operación. Con BBVA ... inmerso en una ronda de contactos para 'vender' las bondades de su oferta, la entidad catalana empieza a dejar entrever la posición que su consejo de administración adoptará en el informe en el que, antes del 19 de septiembre, debe emitir su valoración y recomendación para los accionistas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Moraleda pide justicia tras la muerte de uno de sus vecinos
  2. 2

    Una empresa de la trama Koldo deja paralizada una obra millonaria en Granada
  3. 3

    Toda la información del corte de la A-44 a partir de este martes por las obras en el viaducto de Rules
  4. 4

    La empresa granadina que comenzó fabricando pegatinas y ahora lleva comunicación, publicidad y una finca para eventos
  5. 5 Las fotografías antiguas de Granada que esconde la famosa Harvard
  6. 6

    Telefónica refuerza Granada como capital tecnológica con un centro único en España
  7. 7 Carrefour y Coosur se unen para dejar el litro de aceite de oliva en solo 3,14 euros
  8. 8

    Once empresas optan a la obra de Avenida Cervantes y se evaluarán en dos semanas
  9. 9 La familia que ha enseñado inglés a cien mil granadinos
  10. 10

    La UGR recibe el visto bueno del Consejo de Universidades para el grado de IA a días de empezar el curso

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Sabadell cree que BBVA mejorará su oferta y pone en duda los números del folleto

Sabadell cree que BBVA mejorará su oferta y pone en duda los números del folleto