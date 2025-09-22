Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Sedes de BBVA y de Banco Sabadell. R. C.

Sabadell cae con fuerza en Bolsa tras la mejora de la opa de BBVA

La nueva oferta se sitúa por encima de la cotización de la catalana, que cae un 4% en el mercado frente al 1% que cede la vasca

Clara Alba

Clara Alba

Lunes, 22 de septiembre 2025, 09:08

El mercado reacciona de forma contundente a la decisión de BBVA de mejorar en un 10% su oferta sobre Banco Sabadell, íntegramente en acciones. ... Los títulos de la entidad vasca ceden un 0,68%, mientras que los de la catalana bajan con más fuerza, un 4% abajo hasta los 3,21 euros por acción.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Las cabañuelas en Granada mes a mes de 2026: lluvias, nieve y calor
  2. 2 La ganga de París y otras tres ciudades a las que volar desde Granada por 18 euros
  3. 3

    Agreden a una pareja en Atarfe y después queman su casa
  4. 4

    Un granadino lleva a los tribunales la zona de bajas emisiones por «elitista»
  5. 5

    Agreden a una mujer en Moraleda en medio de una trifulca entre vecinos
  6. 6 El conductor de un patinete acaba en el hospital tras chocar con un bus urbano de Granada
  7. 7

    Estos son los signos de alarma más comunes que los granadinos de 20 a 49 años deberían vigilar
  8. 8 La comarca granadina que alberga olivos milenarios de gran porte plantados por los romanos
  9. 9 La mansión que se vende a caballo entre Granada y la Costa por 3,5 millones de euros
  10. 10

    Todo lo que debes saber sobre la zona de bajas emisiones de Granada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Sabadell cae con fuerza en Bolsa tras la mejora de la opa de BBVA

Sabadell cae con fuerza en Bolsa tras la mejora de la opa de BBVA