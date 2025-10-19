Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El presidente de la CNMV, Carlos San Basilio. EFE

El papel de la CNMV en la opa, en entredicho ante una operación inédita

El supervisor se ha enfrentado a una negociación de extrema complejidad que ha destapado las deficiencias regulatorias en este tipo de procesos

Clara Alba
Lucas Irigoyen

Clara Alba y Lucas Irigoyen

Madrid | Bilbao

Domingo, 19 de octubre 2025, 00:17

Comenta

Los casi 18 meses que ha durado el choque de trenes entre BBVA y Banco Sabadell han supuesto también un proceso de aprendizaje para ... los dos bancos, para el mercado y, sobre todo, para el supervisor, que en las últimas semanas ha sentido la presión de un proceso prácticamente inédito por su complejidad y que ha destapado las vergüenzas de una regulación que, ahora que todo ha terminado, es de obligatoria revisión.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El joven que ha abierto un bar en un pueblo de 493 habitantes y da hasta 50 comidas al día
  2. 2 La provincia de Granada se lleva el primer premio de la Lotería Nacional
  3. 3 Saiko abarrota el centro de Granada en una actuación sorpresa
  4. 4

    «Vivo en Seattle, pero Granada recarga mi energía como la ciudad más bonita del mundo»
  5. 5 La nieve sorprende en Sierra Nevada
  6. 6

    «Poco ha sido para lo que podía haber pasado con la tormenta»
  7. 7 «¿Por qué se tienen que adaptar mis padres? También puede hacerlo la sociedad»
  8. 8

    Encarcelan a 16 detenidos en la gran redada antidroga de la Guardia Civil de Granada
  9. 9

    La revuelta de Custodio Pérez: «Me llaman el Planeta del pueblo»
  10. 10

    El nuevo alcalde de La Malahá comienza su andadura con el «despacho abierto a todos los vecinos»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El papel de la CNMV en la opa, en entredicho ante una operación inédita

El papel de la CNMV en la opa, en entredicho ante una operación inédita