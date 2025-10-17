Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El consejero delegado de Banco Sabadell, César González-Bueno, junto al presidente del banco JOsep Oliu. EP

Josep Oliu, tras la victoria frente a BBVA: «Esta es la mejor salida para todos»

El presidente de Banco Sabadell evita 'hacer sangre' pese a su contundente triunfo frente a Carlos Torres y asegura que los dos bancos generan más valor por separado que juntos

Clara Alba

Clara Alba

Viernes, 17 de octubre 2025, 09:05

Comenta

Banco Sabadell opta por un discurso moderado pese a la sensación de euforia que anoche inundó la central de Sant Cugat tras conocerse el estrepitoso ... frcaso de la opa de BBVA, que apenas logró atraer a un 25% de aceptación de los accionistas. «Es una gran satisfacción confirmar que Banco Sabadell podrá continuar en solitario y avanzar en la historia de servicio a sus clientes que inició hace más de 144 años», ha asegurado el presidente de la entidad, Josep Oliu que, lejos de hacer sangre con su rotunda victoria, ha explicado que «Banco Sabadell y BBVA son dos grandes entidades que generan más valor por separado que juntas».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenido por apuñalar en el cuello a otro joven tras una noche de fiesta en el Zaidín
  2. 2 Los meteorólogos confirman el 100% de tormentas en Granada el viernes y señalan la hora crítica
  3. 3 Embisten a la Guardia Civil en una persecución de película en la A-92 a un narco con 864 kilos de hachís
  4. 4 La tienda de Granada famosa por sus quesos, vermut y la sobrasada mallorquina
  5. 5

    La investigación del Picasso desaparecido rumbo a Granada llega a Deifontes
  6. 6 Así puedes conseguir tu entrada gratis a la Alhambra por el Día Internacional del Patrimonio Mundial
  7. 7 La conexión Granada-Nantes comenzará el 18 de diciembre con vuelos desde 27 euros para Navidad
  8. 8 Cinco personas intoxicadas por un incendio en un restaurante del centro de Granada
  9. 9 La abuela centenaria de un pueblo de Granada que recogía aceitunas por tres pesetas y media al día
  10. 10 Desarticulada una banda que cultivaba marihuana a gran escala en Granada y Málaga para vender en Europa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Josep Oliu, tras la victoria frente a BBVA: «Esta es la mejor salida para todos»

Josep Oliu, tras la victoria frente a BBVA: «Esta es la mejor salida para todos»